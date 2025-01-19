桃園龍平路拓寬 忠貞市場整頓先遷後拆

經發局舉辦說明會，地方民代、攤商逾百人到場關心。（記者黃政嘉攝）

2025/01/19 05:30

市府斥資逾千萬興建 簡易市場2/25前完工 停車場預計4月初啟用

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢、平鎮交界的忠貞市場，幾十年來攤商自行搭建頂棚及占地營業，造成市容環境與交通亂象，市府向中央單位承租近市場的市六用地，斥資逾一千萬元，興建簡易市場及附屬停車場，簡易市場預計二月廿五日前完工，翌日至三月三日對龍平路、舊中山路段的攤商先遷後拆，營運不中斷，移置後就施工拓寬龍平路，攤販遷入登記作業方式將於春節後公告。

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經發局說明會 逾百人到場關心

經濟發展局已於平鎮區第一市民活動中心舉辦「龍平路拓寬及忠貞市場消防公安及環境改善執行計畫」說明會，蒐集地方意見，攤商與民代逾百人到場關心，提出原接水電不受影響、市六其他空間做機車停車場等意見。

市場科長廖振宏昨說，忠貞市場約五百個攤商，受拓寬道路影響的龍平路、舊中山路段有近百攤，固定每天營業的約一半，市六用地正在整地、搭建攤架，附屬停車場預計四月初完工啟用，改善停車空間不足。

超過50攤擬搬遷 春節後公告辦法

龍平路拓寬工程自舊中山路至貿三路路段，從目前三、四公尺拓寬成十公尺，相關攤商遷至簡易市場，依原調查擬設四十三個攤位，但說明會上逾五十攤表達有意搬遷，將需求調整，春節後儘快以現場、網路方式公告攤販遷入登記作業辦法。

平鎮區貿易里長宋子毅認為，簡易市場臨馬路攤位規劃過少，建議將遠雄龍岡社區旁的市五用地納入；廖振宏回應，市五用地的地段不大，市府都市發展局另有開發規劃。

議員王珮毓表示，忠貞市場起初攤位不多，後因民眾採買需求絡繹不絕，攤販開始擴散到馬路上，甚至在龍平路架棚架營業，卻非合法市場用地，仍請清潔隊協助清運垃圾，但垃圾車無法通過棚架路段，造成居民反彈，希望將攤商移往市六，與市府簽約合法化，酌收使用費，提供更良好的採買環境。

議員舒翠玲說，忠貞商圈包括前龍街、後龍街馬路中間的攤販，也希望登記進來，尚待市府調查統計，規劃更多攤位容納。

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