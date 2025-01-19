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    首頁　>　生活

    頭份八德一路、復興街口 號誌管制

    2025/01/19 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市八德一路與復興街路口，因視線不佳出現死角，地方反映車禍頻傳，甚至還有車輛直接撞入店家，讓居民擔憂行車與住家安全。苗栗縣議員蕭詠萱接獲陳情後邀集苗栗縣府相關單位會勘，初步決議將採取交通號誌管制，已正式實施，請民眾注意。

    苗縣府工務處表示，交通號誌管制由早上六點到晚上十點，主要考量復興街東往西方向有視野死角，容易發生事故，先試行週一至週日白天全時段管制，再視狀況是否繼續改善。

    蕭詠萱指出，該路段因車禍頻繁，長期以來讓鄉親非常擔心，故提出交通號誌管制措施，盼有效提升路口的交通安全。過去交通號誌只在尖峰時段運行，但在非尖峰時段，車流較少的情況下，也可能因車輛未減速衍生危險，有必要讓號誌全天候正常運作，提醒駕駛人遵守路口秩序，同時也減少可能發生的事故。

    頭份市合興里長鍾三郎說，因科學園區進駐，人口快速增加，加上該路口可銜接中央路和信義路，往來人車頻繁，路口號誌長時間以閃燈警示，只有上下班有紅綠燈，難以發揮管制功能，就連行人走行穿線都會害怕，盼透過交通號誌管制，降低車禍事故發生。

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