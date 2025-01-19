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    基隆6大市場 25日起交通管制

    基隆傳統市場採購人潮漸增，25日起將在仁愛、南興等6大市場進行交通管制。（記者盧賢秀攝）

    基隆傳統市場採購人潮漸增，25日起將在仁愛、南興等6大市場進行交通管制。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/19 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕農歷春節即將進入採購年貨高峰，基隆市區主要傳統市場昨天起加強交通疏導，廿五日起至廿八日將在仁愛、南興等六大市場進行交通管制，其中仁愛市場前仁四路、愛二路及七堵南興市場的崇智路都禁止車輛進入。果菜市場管委會今年新設停車場，有七十個停車位，廿一日起免費停車，方便民眾前往採購蔬果。

    愛四路夜市 即日起至2月2日不打烊

    基隆愛四路夜市即日起至二月二日，廿四小時不打烊，市府要求攤商維持環境整潔與交通秩序，同時每天都要有值班人員，攤販自治管理委員公告連絡人，遇緊急事件時有人隨時處理。

    基隆市警察局昨天在仁愛市場等傳統市場疏導交通，廿五日起至廿八日在大型傳統市場實施交通疏導管制，廿五至廿七日從上午八點到下午五點，廿八日除夕當天從上午八點到下午二點，包括仁愛、成功、信義、南興、安樂及麥金路果菜市場等六處。

    其中，仁愛市場的仁四路段（愛三至愛二路口）、愛二路段（仁二至仁五路口）禁止車輛進入（機、貨車除外）；開放愛二路段（仁三路至仁四路間）汽車停車格供貨車臨時卸貨。七堵南興市場的崇智街（明德一路至光明路段）禁止車輛進入，車輛可停至光明路的停車場。

    成功市場、信義市場部分機車停車格禁止停車，規劃為行人徒步區，周邊會開放部分路段停車；安樂市場在觀音橋兩側設置交通錐供民眾通行；果菜市場前麥金路、麥金路一二七巷口迴轉道外側車道廿五日起彈性規劃為市場出口專用車道。

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