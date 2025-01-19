台北好年味市集登場 台韓大廚料理秀

韓國黑白大廚主廚鄭智善（左）與山海樓行政主廚蔡瑞郎（右）展示年菜。（記者林承鴻攝）

2025/01/19 05:30

韓國黑白大廚鄭智善 台灣米其林餐廳主廚蔡瑞郎 現場做年菜香氣四溢

〔記者林承鴻／台北報導〕二○二五好年味市集即日起至廿六日在「心中山線形公園」盛大登場，網羅超過六十個攤位讓民眾吃個夠買個夠。活動昨特邀韓國黑白大廚主廚鄭智善及台灣米其林餐廳山海樓行政主廚蔡瑞郎，使用台灣在地新鮮食材，將台韓兩國文化融合於年菜中，現場料理六道創意年菜。鄭智善並以華語拜年，讓現場氣氛相當熱絡。

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鄭示範鍋巴奶油蝦 蔡端出紅蟳米糕

鄭智善示範製作鍋巴奶油蝦，結合香氣四溢的鍋巴與鮮蝦，佐上特製奶油醬，迸發迷人魅力；獅子頭湯搭配白木耳、蕈菇及蔬菜，再點綴金箔，別有一番風味；芝麻醬蔬菜卷以白菜捲入時蔬，口感豐富。蔡瑞郎端出紅蟳極品海鮮米糕，嚴選產地直送的紅蟳、鮑魚、中卷、蛤蜊、蝦乾等海味，融合段木香菇、栗子與糯米，一次盡享山珍海味；還有甘蔗燻雞、五柳枝鮮魚等經典名菜。

60個攤商聚集 有產地直運食材

台北農產、漁產、畜產及花卉四大產銷公司，精選台灣五家人氣名店與約六十個攤商聚集好年味市集，無論是年節必備的堅果點心、餅乾禮盒、象徵財源的銀柳與圓滿的乒乓菊、寓意吉事平安的橘子與蘋果，還有產地直運的新鮮食材，均可一次購齊。

台北年貨大街 市府準備發財金

台北市長蔣萬安也前往台北地下街、台北後站商圈及華陰街商圈走街拜年，邀請市民朋友在過年期間到年貨大街感受熱鬧節日氣息。今年台北年貨大街邁入卅週年，市府準備限定年貨大街發財金，祝福所有市民闔家平安。

另對於中國十七日公告將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，蔣萬安說台北市已經做好準備，樂見其成，希望中央聽見民眾心聲，接下中方善意的橄欖枝，他說地方政府都會做好準備，大家都希望能提升觀光，幫助蕭條不景氣的觀光產業。

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