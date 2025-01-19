《台北過好年—遊藝篇》動物園發紅包 兒童新樂園屬蛇免門票

春節園區場館營運時間及活動

2025/01/19 05:30

天文館推宇宙解謎遊戲 松山文創園區打造新春裝置

記者甘孟霖／專題報導

今年農曆春節共九天連假，正適合全家大小一同出門走春遊樂，孩子們最愛的台北動物園、兒童新樂園、市立天文館等，除夕（廿八日）當天休息，初一就上工，動物園有快閃紅包、蛇年特色門票可蒐集；屬蛇民眾於初一至初五可免費入場天文館、兒童新樂園。

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春節去動物園 蒐集蛇年限量門票

台北動物園除夕休園，小年夜、初一至初三上午九點至下午五點正常開園，春節期間推出蛇年限量門票，是收藏控們的最愛；初一至初三每日上午十一點，民眾可在大門入口舞台參加「動物布偶來開運」紅包發放快閃活動，每天限量五百個。

新兒童樂園買一日券 送刮刮樂

初一至初五到動物園走春，可至教育中心參觀最新特展「適得其所」，或者在動物園安全步道健走、集章兌換蛇年紀念貼紙，園區還有多樣的植物或魯冰花海等打卡熱點；如果想要帶一份紀念品，動物園的MINI ZOO、大貓熊館一樓動物認養及永續食堂涼亭的文創市集，都可購買具保育野生動物意義的文創品。

兒童新樂園一月十八日至二月九日寒假期間，每天上午九點開園，並延長營運至晚間八點，只有除夕當天休園，二月十日收假日，營業時間為上午九點至傍晚六點。生肖屬蛇的遊客在初一至初五可免費入園，臨櫃購買一日樂Fun券，隨券贈送刮刮樂一張，每日限量二○二五張，送完為止，最大獎可得任天堂Switch，每天一台。

天文館「旅行到火星」免費特展

生肖屬蛇的遊客在初一至初五也可以憑證免費參觀台北天文館展示場；宇宙劇場及立體劇場每日上午播放動畫短片《火星旅行》與《神奇的莫理斯》，均為免費入場。展示場推出「蛇蛇如意·大吉大利」宇宙解謎遊戲，結合了蛇夫座、巨蛇座與火星的故事，引導民眾探索星空奧秘，闖關成功後可憑票根參加紅包抽獎活動，每日限量六百個，送完為止。

此外，天文館為紀念火星探測六十週年、預見未來的火星移民科技，策劃了「旅行到火星」免費特展，展覽中除了豐富的內容外，還可透過AR科技體驗操作火星車「毅力號」，每日下午兩點均有專人導覽，讓觀眾親身感受火星的神奇魅力。

松山文創園區僅除夕休園，其餘時間正常營業，即日起至三月二日在多處打造新春藝術裝置，營造濃厚節慶氣息，推出「十萬個為蛇麼？」消防栓箱集章挑戰可換好禮，另也推出手工剪紙、春聯藝術等蛇年商品；寓教於樂的自來水園區，除夕休園，其餘時間每日上午九點至下午五點正常營業；台北市立美術館一月二十七日小年夜休館，一月三十日初二開館。

春節期間動物園推出蛇年限量門票，是收藏控們的最愛。 （台北動物園提供）

兒童新樂園生肖屬蛇的遊客在初一至初五可免費入園。 （台北捷運公司提供）

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