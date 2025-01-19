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    台鐵增北中1.5小時快車？鐵道學會：別跟高鐵平行飆車

    台鐵增北中1.5小時快車？鐵道學會表示，別跟高鐵平行飆車。西部幹線應提供密集區域通勤服務，與高鐵成為分工又合作的互利關係。（記者吳亮儀攝）

    台鐵增北中1.5小時快車？鐵道學會表示，別跟高鐵平行飆車。西部幹線應提供密集區域通勤服務，與高鐵成為分工又合作的互利關係。（記者吳亮儀攝）

    2025/01/19 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨立委楊瓊瓔要求交通部增設高鐵北台中站，交通部長陳世凱日前表示，可思考「台鐵台中、台北一．五小時」快車；台灣鐵道暨國土規劃學會表示，台鐵在西部運輸走廊應該提供密集、穩定的「區域鐵路」運輸服務，強化中短區間服務效能，「不要跟高鐵平行飆車。」

    西部幹線 應提供密集區域通勤服務

    鐵道學會昨天說明，台灣高鐵自二○○七年通車以來，已奠定其城際運輸骨幹的穩固角色；近年高鐵在北部區間日益擁擠的主因，其一是台鐵、國道客運、公路客運等區域運輸效能無法滿足民眾需求，其二是各運具的價格關係欠缺區隔。台鐵在西部可專注區域通勤運輸服務，與高鐵成為分工又合作的互利關係。

    強化中短區間班次 接駁高鐵轉乘客

    鐵道學會認為，台鐵轉型公司化，不是單純的組織變革，而是應持續朝向國家骨幹運輸為發展目標，不論是平行路廊、或增加服務可及性，骨幹運輸系統的責任由交通部定義，絕非一下要「台鐵自行思考平行路廊的轉型」，一下又要求「開快車來紓解高鐵車潮」。

    鐵道學會說，台北到北台中地區一．五小時的對號快車看似可略微紓解高鐵北部區間擁擠，實際上卻可能影響台鐵區域與通勤運輸功能，沿途各都會區通勤列車恐怕要「讓路」給這班快車，而拉長班距與行駛時間，最終導致中短區間民眾更不願意搭乘台鐵。

    若藉由密集排班區域列車，以台中為例，如果讓北台中的旅客可以有每十五分鐘一班、廿五分鐘內到新烏日的區間快車，不僅能夠達成相近的效果，往返沿線區域的台鐵旅客更可受惠。

    鐵道學會主張，台鐵在西部運輸走廊應該提供密集、穩定的「區域鐵路」運輸服務，強化中短區間服務效能，如台北至新竹、新竹至台中等，如此不僅妥善接駁高鐵轉乘旅客，也使區域需求能夠分流。

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