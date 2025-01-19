台南月津港燈節啟燈 一路亮到2/16

最美的水岸藝術燈節，台南鹽水月津港燈節昨晚7點在月津港啟燈，展覽至2月16日。（記者楊金城攝）

2025/01/19 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕最美的水岸藝術燈節，台南鹽水月津港燈節昨晚在月津港啟燈，浪漫登場，開幕演出推出別出心裁的水上舞台，以「月津四季」音樂劇場帶來視覺與聽覺的饗宴。

第十五屆月津港燈節為期卅天，展覽至二月十六日，燈節以「光的年輪」為主題，設有藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星燈區、公十九口袋公園燈區等四大展區，總計六十六件作品。

請繼續往下閱讀...

昨晚開幕演出由Luxy Boyz以《光的年輪─時空鏡面人》點亮月津港燈節，並搭配歌手「舒米恩」及美聲組合「晨悠」帶來〈誰家的花開了〉、〈雪落下的聲音〉等歌曲，聲光效果十足。

15年來累計破800萬人次觀賞

市長黃偉哲指出，月津港燈節是台南極具代表性的文化節慶活動，十五年來累計突破八百萬觀賞人次，歡迎遊客張大眼睛來感受這場精彩的光影盛宴。

展出作品很有可看性，藝術燈區有「無盡光輪」、「光─輪月」、「時光機裡的植物園」等多件藝術結合科技的作品，「月津超新星」展區有「懷舊膨脹」、「追光」、「地域籤詩」等具有實驗性、趣味性的徵件作品；巷弄展區內有「巷弄。糖光」、「月時獸」等，緊扣「時光」主題的創作。

在公十九口袋公園，依現地環境設置四件植物意象的「榮光幻花」作品融合街道家具功能，邀請民眾駐足停留，可感受到全新公園樣貌。

六十六件燈景藝術中，其中邀請歷屆日、韓和台灣藝術家十五組創作廿五件參展，別具意義。有日本藝術家森岡厚次創作《又一個月圓》、韓國藝術家全榮一創作《黑洞》、台灣團隊「有用主張」創作《無盡光輪》。

燈節期間交管 設置行人徒步區

燈區的行人徒步區包括鹽水區行昌路（橋南街至中山路）、橋南街（南門路紅磚廣場至康樂路）、康樂路（橋南街至中山路）、公十九新設道路等四條路段，燈節每日下午四時至廿四時止，禁止路邊臨時停車。

藝術燈區「無盡光輪」。（記者楊金城攝）

藝術燈區「緩緩」光彩奪目。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法