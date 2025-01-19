鳳山光之季 「鳳羽吉光」點燈

高雄市最早燈會「鳳山光之季」昨登場，點亮「鳳羽吉光」。（記者陳文嬋攝）

2025/01/19 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市最早燈會「鳳山光之季」昨登場，鳳山與左營城隍爺雙城會相見歡，串連五大廟宇踩街巡境一．九公里，集結「高雄版忘憂森林」大東濕地公園，點亮「鳳羽吉光」等十三座主題燈，串連中華街商圈等景點，燈海綿延一．三公里，建城二三六年再現風華。

高雄最早燈會 為期26天

「鳳山光之季」為期二十六天，昨首日由雙城會打頭陣，鳳山城隍爺迎接左營城隍爺，鳳山相見歡，重現兩城承先啟後歷史連結，更串聯五大廟宇巡境，五甲龍成宮出動獅隊開路，鳳山開漳聖王廟以聖樂隊助陣，一起巡境一．九公里。鳳山、左營多名里長也陪同遶境，鳳山區長吳茂樹與鳳山里長沿路大跳洗腦神曲「阿帕次」等，還有電音三太子、醒獅團等炒熱氣氛，熱鬧滾滾。

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開幕晚會於大東濕地公園舉行，點亮高六公尺主燈「鳳羽吉光」，與大東文化藝術中心相輝映，總計十三座主題燈，串連台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」、鳳山中華街商圈等景點，全長一．三公里亮起來。

尤其鳳山中華街商圈將近一甲子，點亮「食光機」主題燈，以文字梗找食物，入口意象增添趣味，今年主打「鳳城年華尋光趣」，上千民眾湧入辦年貨。

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