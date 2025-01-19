過年逛旗山老街 免費接駁往返糖廠

旗山老街布置超萌的小龍天燈，可愛模樣成為近日網路熱搜話題。（記者黃佳琳攝）

2025/01/19 05:30

運行8天人滿即發 除夕停駛 老街布置小龍天燈迎接出遊潮

〔記者黃佳琳、陳文嬋／高雄報導〕連續兩年被票選為「全台最受歡迎老街」之一的高雄市旗山老街，每逢假日遊客如織，過年期間更是塞滿觀光人潮，由於老街附近沒有大型停車空間，遊客常為了找車位找出一肚子火氣，今年春節連續假期間，市府交通局規劃免費接駁巴士往返旗山老街及旗山糖廠，讓遊客逛得開心。

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大旗美生活圈 高雄後花園

大旗美生活圈是高雄市的後花園，旗山更曾是香蕉及蔗糖的集散地，獨特的巴洛克立面裝飾的紅磚建築與砂岩堆砌的石拱亭仔腳，散發優雅古典的氣息，交通部統計，二○二三年時參訪高達八百一十七萬人次，為全台老街之首，加上鄰近的旗山車站、美濃民俗村、永安老街等觀光旅遊景點，每逢假日湧入大量人潮。

今年春節期間，旗山老街布置超萌的小龍天燈，可愛模樣更成為近日網路熱搜話題，預計將替旗美山城帶來龐大觀光人潮，但去年十二月底，新旗尾橋進行改建工程，為了避免遊客塞爆旗山橋，市府交通局特別在旗山糖廠園區開設免費接駁車，從本月廿五日至二月二日共八天（除夕當日停駛），早上十點至下午六點，採人滿即發車模式，人未滿卅分鐘一班，全線共六輛運行，讓民眾不用為了逛老街卻因停車、塞車問題搞到一肚子火。

美濃、杉林57公頃花海綻放

此外，高雄市農業局攜手美濃、杉林區公所推出八大花區五十七公頃花海，大波斯菊、向日葵等陸續綻放，直到春節連假是最佳賞花期，花田架設三米高巨大蔬果裝置藝術，打造農村冬日遊樂園。

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