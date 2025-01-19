潮州鐵道園區 跨國創作8公共藝術

台灣師範大學名譽教授林磐聳和高師大退休教授李億勳聯手創作的作品「永續台鐵」。（記者陳彥廷攝）

2025/01/19 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州機廠現為南台灣最大的鐵路車輛維修基地，台灣鐵路公司為發展地方觀光打造「鐵道觀光文化園區」，籌製多時的八件公共藝術昨天落成，交通部長陳世凱與縣長周春米共同為公共藝術揭幕，陳世凱表示，「觀光專列」預計農曆年後啟航，歡迎全國民眾在春節期間到鐵道園區體驗藝術文化與列車之旅。

台鐵邀請台、日、韓十位藝術家共同創作八件公共藝術，其中台灣師範大學名譽教授林磐聳為故鄉打造藝術品，與高師大退休教授李億勳聯手創作「永續台鐵」；陳世凱指出，每個人都和鐵路有段故事，園區精緻的公共藝術落成後，歡迎全國民眾參觀。

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開園兩年遊客將近百萬人次

縣長周春米說，鐵道園區開園兩年參觀人次將近百萬，希望台鐵能定期行駛「觀光專列」，讓更多民眾能夠透過鐵道進入園區。

觀光專列預計農曆年後啟航

台鐵公司承諾「觀光專列」最快農曆年後啟航，「永續台鐵」等藝術作品，每件都具有延續與關聯性，以圍繞穿梭的時光做為主軸，分別延伸與呈現相關文化及環境元素，塑造如同列車行經各地時經歷不同光景的旅程，以列車的旅程串連起人生各階段不同的經歷與情感，將這些美好的體驗收藏在每個人心中。

此外，屏東無人機昨天首次在大鵬灣上空飛翔，三十位無人機玩家在灣域盡情展現操控技能，吸引眾人目光；大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣未來將朝發展陸、海、空及歷史時空等四D感官體驗，並結合恆春半島旅遊資源，吸引更多國內外遊客造訪。

屏東無人機協會表示，大鵬灣非常適合無人機飛行，潟湖平靜水域還可提供水上飛機起降，期待大鵬灣能成為國內首座水上無人機飛行場，甚至發展為國際無人機的展演競技場。

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