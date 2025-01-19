台東地區農會首辦拔蘿蔔 有機個頭小

台東地區農會首辦拔得好彩頭活動，蘿蔔個頭雖小，但都是有機成長。（記者黃明堂攝）

2025/01/19 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東地區農會首次利用稻田收割後的土地灑種蘿蔔，昨天舉辦拔得好彩頭活動，民眾興奮開拔，但蘿蔔個頭一個比一個小，不如關山的飽滿；不過，農會說，東市種蘿蔔的氣候條件比關山差，但都是在蝶鳥飛舞的有機環境下成長，雖然小條但吃起來健康。

台東地區農會在台東大學附近承租廿五公頃土地種植有機作物，去年底首次利用五公頃收割後的稻田灑蘿蔔種子，一方面做綠肥，也做為推廣食農教育之用，昨天及今天舉辦拔得好彩頭的活動。在開幕式上擺著大約只有十多公分且瘦小的蘿蔔展示，民眾看了覺得好小，但開拔之後，才發現展示品已是最大的了，田裡愈拔愈小條，十公斤的布袋，能拔到兩公斤就不錯了。台東市長陳銘風及卑南鄉長郭宗益也參加拔蘿蔔，拔出來的同樣嬌小。

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台東縣農會理事長楊招信說，台東市種植蘿蔔其實是個挑戰，因為先天氣候不比關山寒冷，較不適合蘿蔔生長，地區農會克服困難，才能順利長出來；台東地區農會總幹事李建通說，本來也擔心，但在灑種之後，有幸遇到幾場雨，種子順利發芽，後續遇旱，再進行人工澆水，才順利生長。在栽培過程中，蟲來了，蝶鳥漫天飛舞，這些都是生態有機的見證，蘿蔔小，但有機健康。

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