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    《彰化》東彰道路通車 中彰投雲納30分鐘生活圈

    東彰快速道路北段全長約10.4公里，斥資41億元，近日完工通車。（彰化縣府提供）

    東彰快速道路北段全長約10.4公里，斥資41億元，近日完工通車。（彰化縣府提供）

    2025/01/19 05:30

    斥資88億、歷時10年 全長28.2公里 全線完工近日通車

    〔記者陳冠備／彰化報導〕為解決長期塞車問題，彰化縣政府向中央爭取經費八十八億元，興建「東彰道路計畫」，全線起於花壇鄉彰化東外環路，終點在二水鄉東彰南路一段，全長廿八．二公里，歷時十年興建，近日全線完工。彰化縣長王惠美表示，未來彰化往台中、雲林及南投更便捷，實現中部四縣市「卅分鐘生活圈」目標。

    起點花壇東外環路、終點二水

    東彰快速道路分中段、南延段、北段開發，中段道路於二○一八年通車，可從高鐵彰化站連接至台七十六線（林厝交流道），南延段於本月十三日通車，可從彰化高鐵站直達二水，銜接串聯國道三號南雲交流道，北段昨日通車，銜接中段往北直達自台七十四甲花壇路段，再往北就可與高鐵台中站串聯。

    彰化縣政府昨天舉行全線通車典禮，縣長王惠美、公路局中區養護工程分局長傅立祥、立委陳素月、謝衣鳯等人參與，通車現場還邀請數百民眾一起「試走」，感受「彰化縣第二高速公路」的魅力。

    彰縣首條臨八卦山路廊南北快速道

    王惠美表示，東彰道路是彰化縣第一條臨八卦山路廊闢建的南北向快速道路，分三段興建，共投入八十八億元，北段全長約十．四公里，斥資四十一億元、中段全長九．四公里，斥資卅五億元、南延段八．四公里，斥資十二億元興建，通車後將讓彰化縣整體交通路網大幅提升，與台中、雲林及南投間的往來更加便捷，實現中部四縣市卅分鐘生活圈目標。

    她也說，施工過程間曾歷經疫情、物價上漲的挑戰，也曾面臨土地徵收，及造成鄉親交通不便等問題，感謝大家的體諒與包容，才能夠有便捷的交通。

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