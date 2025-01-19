《台中》霧峰納參山風景區 草地音樂會開唱

霧峰納入參山國家風景區管理處經管區域，觀光署長周永暉等人在民主草坪揭幕。（記者黃旭磊攝）

2025/01/19 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市霧峰區納入交通部觀光署參山國家風景區管理處經管區域，參山處昨天在立法院民主議政園區民主草坪舉辦「迴遊阿罩霧」草地音樂會，數百民眾扶老攜幼聽歌手許景淳演唱。觀光署長周永暉說，霧峰納入參山管轄後，將成為中台灣旅遊軸線樞紐。

「迴遊阿罩霧，光榮再臨系列活動」草地音樂會，昨天下午在民主草坪舉行，民進黨立委何欣純、霧峰區長張慶庸、霧峰區農會總幹事黃景建，與數十名中彰地區觀光業者為納管儀式揭幕，台灣觀光大使「喔熊組長」也走入人群與粉絲互動。

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周永暉表示，霧峰於去年十一月納入參山國家風景區管理處轄區，將持續規劃觀光遊憩設施，第一階段先在光復新村設置霧峰管理站提供旅遊資訊服務，第二階段在民主草坪成立阿罩霧遊客中心，行銷美食與文化歷史，「歡迎遊客迴遊阿罩霧，體驗豐富人文之旅」。

中彰觀光業者強調，霧峰是中台灣旅遊軸線重要樞紐，參山處長曹忠猷說，霧峰擁有國定古蹟霧峰林家、九二一地震園區，歷史脈絡深遠豐富，將透過梨山、八卦山、獅頭山景點進行完整串聯，讓霧峰再次被看見。

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