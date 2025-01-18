建築科桃李天下 師鐸獎教師張永翔遺愛人間

師鐸獎得主、關山工商老師張永翔（左）意外辭世，家屬捐出其畢生教學檔案。 （成大南工提供）

2025/01/18 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕師鐸獎得主、關山工商建築科老師張永翔，將教學生涯最後一年奉獻給台東，卻不幸在退休前意外辭世，家屬將他多年累積的教學檔案，捐贈給土木與建築群科中心（成大南工），提供全國師生使用，延續其教育熱忱與大愛。

畢生教學檔案捐贈成大南工 供師生使用

成大南工校長黃耀寬表示，張永翔堅守教育崗位到最後一刻，並將畢生心血捐贈給全國師生，造福更多學子。

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成大南工總務主任、土木與建築群科中心執行秘書蔡謙誠表示，張永翔年輕時師承古蹟建築權威教授李乾朗，桃李天下，每天上午七點前一定到校，假日也常在學校。

張永翔擁有全國第一張建築製圖應用甲級技術士證照，指導學生參與比賽或技能檢定，獲獎無數，曾三次拿下全國專題實作競賽第一名。

張永翔曾說：「我以為我是來教學生的，殊不知我所做的第一件事，卻是學習。」關山工商輔導主任徐瑞華表示，張永翔教學富創意，對偏鄉服務滿懷衝勁，是名符其實的教育行動家。

去年十二月底，張永翔指導的專題研究成果「透光環保磚」，獲得經濟部智慧財產局的新型專利證書，沒想到隔幾天就傳來意外辭世的消息，令學生和校方十分惋惜和感傷。

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