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    與家扶體育優秀兒少圍爐 總統推動青年百億基金助圓夢

    總統賴清德（中）昨到台中與家扶基金會的體育優秀兒少圍爐，賴總統致詞時說，除成立運動部，也將推動青年百億海外圓夢基金，支持年輕人圓夢。（記者蔡淑媛攝）

    總統賴清德（中）昨到台中與家扶基金會的體育優秀兒少圍爐，賴總統致詞時說，除成立運動部，也將推動青年百億海外圓夢基金，支持年輕人圓夢。（記者蔡淑媛攝）

    2025/01/18 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統賴清德昨天到台中家扶基金會與家扶體育優秀兒少一同圍爐，強調孩子展現的勇敢、堅強、與堅持夢想，已遠勝於自己，並為他們加油打氣，他表示，運動部將在今年掛牌，支持選手在國際舞台發光發熱，也將公布實施青年百億海外圓夢基金，政府會與年輕人站在一起，支持圓夢。

    政府當後盾 助體育優秀兒少前進國際舞台

    賴清德表示，他的競選政見提出成立運動部，立院三讀通過，將在今年掛牌，發展全民運動邁向俱樂部運動，到職業運動，未來可能有職業排球、桌球等各種運動項目，國家透過運動讓國人更健康，國際運動好手為國爭光；並持續幫助有夢想年輕人在運動場發光發熱，期勉家扶體育兒少努力練習，藉國內賽事培養實力，登上國際舞台「政府當你們後盾！」

    賴清德也說，另一政見─青年百億海外圓夢基金，最近將陸續公布實施，十八到三十歲的年輕人都可以參加爭取，包括運動、攝影、街舞、拍電影等，他向家扶孩子喊話，政府會支持你們。

    賴清德與家扶體育優秀兒少圍爐，有來自彰化單親家庭、二○二四年獲得總統教育獎的姍姍，去年奪得全中運國女組拳擊第六量級金牌；二○一九年總統教育獎的宇涵，媽媽靠賣蔥油餅養大三個子女，去年在世界青少年柔道錦標賽奪下銀牌。還有單親的小翔一邊陪中風爸爸復健、一邊努力練棒球，入選台灣少棒代表隊，奪得美國貝比魯斯聯盟少棒賽國際組冠軍。

    賴清德一一勉勵運動優秀兒少以勇氣與堅強面對逆境，並親手發送新年福袋，家扶特別頒發每人兩萬元獎學金，表彰孩子優異表現。

    總統賴清德（中）昨到台中與家扶基金會的體育優秀兒少圍爐，賴總統致詞時說，除成立運動部，也將推動青年百億海外圓夢基金，支持年輕人圓夢。（記者蔡淑媛攝）

    總統賴清德（中）昨到台中與家扶基金會的體育優秀兒少圍爐，賴總統致詞時說，除成立運動部，也將推動青年百億海外圓夢基金，支持年輕人圓夢。（記者蔡淑媛攝）

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