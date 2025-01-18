中放寬團客來台 陸委會：速循小兩會溝通

陸委會表示，政府歡迎中客來台旅遊，惟具體實施，仍待中方公布具體做法，並儘速循「小兩會」（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通。 （資料照）

2025/01/18 05:30

中方公告將恢復福建、上海團隊遊

我樂見恢復兩岸雙向對等觀光

〔記者陳鈺馥、施曉光、吳亮儀／台北報導〕中國文旅部昨日公告，中方將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。陸委會回應，政府歡迎中客來台旅遊，惟仍待中方公布具體做法，並儘速循「小兩會」溝通。交通部觀光署也表示，我方歡迎中國旅客來台旅遊的立場不變。

陸委會：待中方公布具體做法

中國目前僅開放福建民眾經小三通赴金門、馬祖旅遊，尚未開放中國觀光客赴台灣本島觀光。去年十二月，上海副市長華源在雙城論壇預告，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊、路線一定會包含台北市」。

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中國文旅部昨於官網指出，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，中方將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接。

中國國台辦發言人陳斌華隨後指出，對此積極支持，樂見其成。希望「民進黨當局」正視島內主流民意以及業界呼聲，儘早解除「禁團令」，取消台灣民眾到中國的旅遊警示。

循台旅會、海旅會機制溝通對接

陸委會表示，政府歡迎中客來台旅遊，惟具體實施，仍待中方公布具體做法，並儘速循「小兩會」台旅會、海旅會機制，就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

據了解，此次中國宣布的福建、上海團客可赴台旅遊，事前未依照兩岸協議，透過兩岸「旅遊小兩會」接洽，而是直接由中國文旅部對外宣布。

台灣智庫諮詢委員吳瑟致受訪表示，對中共而言，第一是要測試台灣反應，其次是當初禁止中客來台始作俑者是北京當局，先開放福建、上海，較有台階可以下，並可測試中國民眾前往台灣的意願。

觀光署：歡迎中客來台立場不變

吳瑟致指出，中國方面希望藉由觀光議題當作兩岸交流起始點，雖然官方之間交流停擺，但民間持續互動，若觀光一直僵持下去，也無法達成北京想要的效果。當然中共不會呼應賴清德總統先前說法，但只要中共沒有設下政治前提，台灣可以善意解讀這次的開放。

觀光署表示，恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，我方歡迎中國旅客來台旅遊的立場不變。

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