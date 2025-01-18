竹縣敬老、愛心卡 火車單趟補助百點

新竹縣的敬老卡、愛心卡搭乘台鐵補助點數從即日起翻倍，縣府社會處以此鼓勵縣內長者和身心障礙者多多出外看世界。（記者黃美珠攝）

2025/01/18 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣敬老卡跟愛心卡的持卡鄉親，即日起外出搭台鐵，原本單趟五十點（一點等於一元）的補助，縣府宣布將翻倍變成補助一百點，影響所及，卡友持卡搭台鐵可以出遊的「地圖」因此變大，能走訪的範圍也更寬，希望藉此鼓勵縣內長輩和身障鄉親踴躍走出家門看世界。

縣府社會處長陳欣怡說，縣府從二○二三年八月起，在公車、計程車之外，把搭乘台鐵也納入縣民敬老和愛心卡的補助後，光是敬老卡的卡友，全縣每月申請搭乘台鐵補助的人次，就從原來的兩萬人次成長到現在的三萬五千多人次。

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有鑑於鐵道小旅行正夯，縣府決定趕在春節前、即日起調整補助點數，從單趟五十點翻倍為一百點，讓鄉親規劃春節出遊更可多多考慮使用台鐵行走天下。

她說，原先單趟次最多補助五十點時，持卡縣民若從台鐵竹北站搭區間車，北只能到新北板橋、南僅能抵苗栗苑裡。即日起單趟補助加倍後，同樣的站點搭區間車出發，往北最遠可到新北福隆，往南則可再延伸、經台中到彰化田中，使得卡友的國旅地圖變得更加寬廣。

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