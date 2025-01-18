北投露天溫泉 1/24起停業1年整修

2025/01/18 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕已有廿五年歷史的台北市北投露天溫泉浴池，屢遭詬病設備缺失、衛生條件差，台北市公園處將進行內部環境整建改造，自本月廿四日起暫停營業，預計二○二六年二月完工；另，北投兩處免費足湯—復興公園溫泉泡腳池及硫磺谷溫泉泡腳池，春節期間自一月廿七日至二月三日停供溫泉水八天，春節想泡湯的民眾要注意，以免撲空。

2處免費泡腳池 春節8天停供

公園處長藍舒凢指出，北投露天溫泉浴池興建於二○○○年，經多年使用，泡湯池及地坪結構受硫磺氣侵蝕而損壞，原泡湯池管線配置不符現在使用；經盤點後，將一併解決電力線路、溫泉管線老舊、動線高低落差大等問題，調整為更友善的泡湯動線，也將改善浴池建築木結構老舊、壁面污損白華、地面鋪面卡垢等情況。

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台北市產業發展局指出，捷運新北投站附近的復興公園溫泉泡腳池園區，水源來自泉源公園的溫水井；泉源路七十七號斜對面，陽明山國家公園硫磺谷遊憩區內的硫磺谷溫泉泡腳池園區，則是由台北自來水事業處供應溫泉，平時免費並有派駐人員在場。

產發局表示，兩處免費泡腳池自廿七日至二月三日停供溫泉水八天，二月四日起恢復，開放時間為每週二至週日上午八時至中午十二時，下午一時至下午六時。

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