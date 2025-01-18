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    《台北過好年—賞花篇》走訪親山步道 蛇年登高接福

    位於圓山風景區的劍潭山稜線步道，兩側的桂花襯托出幽靜。（北市大地處提供）

    位於圓山風景區的劍潭山稜線步道，兩側的桂花襯托出幽靜。（北市大地處提供）

    2025/01/18 05:30

    記者何玉華／專題報導

    台北盆地四周圍繞著許多親山步道，鄰近士林官邸的劍潭山稜線步道，交通便利，而陽明山花季賞花可順便探訪橫嶺古道，內湖大溝溪花海串聯五指山系登山步道，可通往圓覺禪寺、碧山巖；文山區的樟樹步道搭貓空纜車可抵達，還有指南宮後山的祈福山徑及竹柏參道，有日式古樸之風。

    劍潭山稜線步道 眺望市區美景

    劍潭山稜線步道在圓山風景區，交通便利且鄰近圓山飯店、士林夜市、台北藝術表演中心；搭捷運到劍潭站，沿劍潭山稜線步道拾級而上，有微風平台及北眼平台可眺望市區美景，經老地方觀機平台，可串聯至捷運劍南路站。

    陽明山橫嶺古道 古老土徑平緩

    陽明山上的橫嶺古道，是橫繞紗帽山山麓平緩而行的古老山徑，長約八百公尺，昔日是頂半嶺至陽明公園兩地居民往來路徑，坡度起伏不大，為原始土徑，因處保安林，人為干擾少，林相高大；古道終點的紅磚廟宇，又名「天上廟」，平時不開放，也沒有供奉神明，只有在廟會拜拜時開門供神明出巡使用，算是神明的小別墅。

    大溝溪畔步道群 健走提升元氣

    從捷運文湖線大湖公園站可前往內湖碧山巖，穿越大溝溪生態園區花海，沿著圓覺寺步道上行，經鯉魚山步道、碧山巖步道，抵達碧山巖平台，可遠眺台北盆地風光。

    樟樹步道、竹柏參道 暢遊貓空

    樟樹步道平緩好走，沿途有具農村意象的牛車、水車、涼亭、水梯田、轉轉穀倉及裝置藝術，附近有茶莊可品茗、享美食；指南宮後山有日式古樸的竹柏參道，步道兩側石燈籠與參天竹柏相伴，夜間燈光更增添日式神社氛圍，也可前往「祈福山徑」，漫步於綠光平台，搖響祈福鐘。

    登虎山步道健身 兼可拜拜祈福

    信義區的松山慈惠堂，是春節祈願的熱門地點，鄰近的「虎山步道」，入口設有「四獸山市民森林」的標誌，從慈惠堂側邊上山，經過山神廟，步行至終點南港山稜線只需卅分鐘，可與九五峰步道、拇指山步道銜接，是相當親民的步道。

    台北賞花步道推薦

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