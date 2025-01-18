《台北過好年—賞花篇》走春賞景追櫻 河濱遊花海

榮星花園公園荷花池旁，一排老梅樹花苞纍纍，有些已經綻放。（北市公園處提供）

2025/01/18 05:30

陽明山花季、士林官邸蘭花展 分別於24、25日登場

記者何玉華／專題報導

春節假期走春，賞花、走步道，除了市區已有越冷越開花的寒梅綻放，每年盛大又具年節喜氣的士林官邸蘭花展、一年一度的陽明山花季都將在年假前登場，另外，有「台版富良野」之稱的三層崎花海、樟樹步道魯冰花，年假期間正逢盛開期，適合走春賞花兼踏青。

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榮星花園公園 梅樹含苞飄香

市區公園倚梅香，榮星花園公園近民權東路與建國北路側的荷花池旁，一排老梅樹枝頭花苞纍纍，有些已綻放，空氣中飄著淡淡的香氣；逸仙公園除了梅花，還有杜鵑花搭配黑松、龍柏等樹木，與古蹟迴廊、碑亭、假山曲橋，呈現寧靜祥和的古意氛圍。

三層崎花海 刻畫大冠鷲圖案

位於北投大屯山系下的三層崎花海，昨天揭開序幕至三月卅一日止，春節期間正值花開高峰期；公園處運用GPS定位放樣技術，將常見於三層崎且象徵守護的「大冠鷲」模樣，以薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草、大理花等多種特色花卉刻畫於花海展區中，從高空俯瞰，如大冠鷲展翅。

內湖樂活公園 燈照夜櫻夢幻

預計廿四日登場的有陽明山花季及內湖樂活夜櫻季；陽明山花季至三月十六日止，展期長達五十二天。樂活公園的夜櫻季至二月十五日止，沿著內溝溪河岸步道，羅列成群的寒櫻盛開，是難得的平地賞櫻地點，夜間有燈光映照點綴。

士林官邸蘭展 應景花卉報喜

士林官邸春節花卉展廿五日登場至三月二日止，有超過廿種、五百株蘭花，以蝴蝶蘭、萬代蘭及報歲蘭貫穿展區，花色由粉紫漸變至金黃，報歲蘭與萬兩金點綴四周；還有春節應景植物柑橘與擎天鳳梨成對布置於入口，如迎接賓客送上吉祥如意、節節高升的新年祝福。蛇年象徵植物龍舌蘭，有驅邪避煞的意象，堅韌的生命力象徵健康與長壽，年節期間更添喜氣與祥瑞。

樟樹步道魯冰花 新春金討喜

文山區樟樹步道由大地處撒播種子，隨季節有多變的花景，春節期間由「魯冰花」登場，金黃風鈴般的外型，是農作物的綠肥來源；目前含苞待放，可望在過年期間綻放。

大溝溪生態園區 兩萬盆草花

水利處在大溝溪生態園區用兩萬餘盆時節草花，如墨西哥鼠尾草、瑪格麗特、絲河菊、寶石鼠尾草、一串白、矮牽牛、超霸鼠尾草等，打造兩片「心心相印」的特色地景花海，從高處即可清晰看見，營造出花團錦簇的幸福意象。

古亭河濱公園花海 粉紫浪漫

寬闊的古亭河濱公園花海，粉色系草花鋪排出如波浪般的花毯上，有藍、紫色系花卉點綴，黃色系的火焰雞冠花，相當搶眼；綠草地上鋪設紫色草網燈，延續到晚上都可感受紫色浪漫。

寬闊的古亭河濱公園花海色彩繽紛，有如美麗花毯。（北市水利處提供）

北投三層崎花海揭幕。（記者何玉華攝）

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