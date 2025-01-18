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    財劃法修惡 22專業學會連署反對

    22個專業學會組織聯合聲明，認為財劃法無配套，貿然實施將對我國基礎研究、高階人才培育產生不利影響，對國家經濟、社會、教育發展與國際競爭力帶來難以預期的深層衝擊。（學者提供）

    22個專業學會組織聯合聲明，認為財劃法無配套，貿然實施將對我國基礎研究、高階人才培育產生不利影響，對國家經濟、社會、教育發展與國際競爭力帶來難以預期的深層衝擊。（學者提供）

    2025/01/18 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院財劃法修惡，將中央政府預算拿走三千七百多億元要給地方政府，引發學界反對，昨日更有跨自然科學、工程技術、生醫農業及人文社科等廿二個專業學會組織聯合聲明，認為財劃法無配套，貿然實施將會對我國基礎研究、高階人才培育產生不利影響，對國家經濟、社會、教育發展以及國際競爭力帶來難以預期的深層衝擊。

    聲明點出，科技預算是支持基礎科研的基石，也對全球重大挑戰提供解方，近三年台灣基礎科研與人才經費有增長趨勢，但研究成本上升，增幅已壓縮，學術界擔心，若貿然實施財劃法修法，可能導致科技預算削減至十年前水準，嚴重衝擊基礎研究與高階人才培育的健全發展。

    聲明呼籲，應通盤審慎評估該修法的利弊得失，確保資源分配的合理性與長期效益，研擬更具社會共識與周全配套的政策，以利長期發展。

    廿二個學會名單包含：中華民國海洋學會、中國生理學會、中華民國地球物理學會、中華民國細胞及分子生物學會、台灣物理學會、台灣海洋工程學會、台灣文化政策研究學會、台灣海洋聯盟、台灣磁共振學會、中華民國地理學會、中華機率統計學會、台灣太空科學聯盟、台灣災害管理學會、中華空間資訊學會、台灣真空學會、中國化學會、台灣環境與資源經濟學會、中華民國數學會、台灣女科技人學會、中華民國地球科學學會、中華林學會、台灣幹細胞學會。

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