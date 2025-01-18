八德三元宮 外公雕的神像 孫子免費修

劉清剋仍保有外公邱家全工作箱，修復三元宮神像得心應手。（記者謝武雄攝）

2025/01/18 05:30

記者謝武雄／專訪

桃園市定古蹟八德三元宮主祀三官大帝，百年神像中的「地官」臉部三年前出現缺損，廟方盼「修舊如舊」，遍訪各地名師後，邀請當時五十四歲的神像修復師劉清剋出手，期間考據三官大帝神像歷史時，驚奇發現雕刻出自名師邱家福、邱家全兄弟，其中邱家全（一九八六年過世，享壽七十四歲）正是劉清剋的外公，「阿公雕的，孫子來修」，且劉以「家族作品」為由，不收取費用，在信徒間與地方上傳為美談。

家族作品 信徒間傳為美談

三官大帝是天官、地官、水官的合稱，三元宮地官神像臉部缺損，廟方花半年多尋找修復師傅，幾經篩選最後找上劉清剋。劉只花兩天就完成修復，除保留原有的漆料，連百年來燻在神像上的油煙都予以保存，完全看不出修復痕跡，技藝精湛備受稱讚，之後廟內六十年歷史的文昌帝君神像也有裂痕，同樣委請他修復。

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名師邱家全有四個兄弟，大哥邱家福師承福州匠師黃榕樟，返回大溪老家成為有名雕刻師傅，二哥邱家壽從事刻印，三哥邱家祿是總鋪師，邱家全排行老四，與大哥差了十三歲，也學會大哥、二哥一身本領，只是當年日治皇民化政策影響下，禁止台灣人崇拜神像，也讓家中經濟大受影響，邱家全幾個兒子都向外發展。

劉清剋 從小耳濡目染 唯一嫡傳

劉清剋從有記憶起就住在外公家，耳濡目染對傳統工藝萌生興趣，進而成為邱家全唯一嫡傳徒弟，舉凡神像雕刻、彩繪、墨繪、安金、糊紙、看牲都難不倒他。劉清剋強調，傳統神像雕刻過程複雜，面孔栩栩如生，衣著都有講究、規定，感嘆如今台灣的神像雕刻幾乎都被商業化取代，清一色是機器鑿雕，完全沒有職人工藝的神韻。

劉清剋的紙紮神偶手藝也師承外公，鑽研超過卅年，以木條代替竹子形塑骨架，以棉紙代替傳統糊紙，讓面部表情更有立體感，因工序繁瑣，要很有耐性，也導致這項傳統技藝日漸沒落。

八德三元宮百年神像是由當時的匠師邱家福、邱家全雕刻，百年後神像損害由邱家全的外孫劉清剋負責修復，修復的栩栩如生。（記者謝武雄攝）

劉清剋神像雕刻手藝師承外祖父邱家全，走的是福州匠師的路線。（記者謝武雄攝）

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