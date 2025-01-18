煙霧阻逃生 刑法送辦不冤枉

在飛機上吸電子煙，面臨的不只是罰款，而是違反民用航空法的刑罰。（資料照）

2025/01/18 05:30

記者余瑞仁／專題報導

比利時籍男子搭機從法國來台途中，在座位上吸電子煙被法院判處刑罰，罕見的案例顛覆許多人的認知並質疑：「不是以菸害防制法罰錢嗎？」有律師第一時間回應「電子煙不會發射電波啊」，經檢視民航局規定，電子煙因煙霧會影響乘客，且會妨害緊急逃生，被列舉公告於飛機上全程禁用，違者被判處刑罰可說一點也不冤。

罕見案例 顛覆認知

民航局依民用航空法規定，於二○一五年公告「干擾飛航或通訊器材之種類及其使用限制規定」，具無線電發射或收發功能的個人電子用品，於飛航全程限制使用；非具無線電發射或收發功能的個人電子用品於起飛與降落階段（飛行高度一萬呎以下）及國內線定期航班限制使用，而個人錄音裝置、助聽器、心律調節器、電鬍刀及個人醫療器材等，得於機長同意下使用。

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菸害防制法規定於大眾運輸工具中禁止吸菸，民航班機自然也在此限，對在飛機上吸菸者，依法可處二千元以上一萬元以下罰鍰。

機上吸紙菸 最高罰1萬元

由於我國並未開放電子煙，但國際線民航班機因跨越不同國家，他國旅客有攜帶上飛機使用的可能，因此民航局前述公告的旅客注意事項中，特別列舉電子煙於飛機上全程禁用。

尤其電子煙所生煙霧會影響機艙內空氣品質、乘客健康及緊急逃生，違者就觸犯民航法，面臨五年以下有期徒刑、拘役或新台幣十五萬元以下罰金。

事實上，紙菸煙霧同樣會影響機上乘客及緊急逃生，但非屬電子器材，民航局無法於前述公告中列舉禁用，所以在飛機上吸紙菸，只能以菸害防制法開罰。

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