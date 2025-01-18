飛機上吸電子煙 刑法送辦

桃園地方法院今年初對一名在長榮航空國際線客機上吸電子煙的比利時籍男子，依違反民用航空法判處罰金三萬元，如易服勞役以一千元折算一日，堪稱是罕見案例。（資料照）

2025/01/18 05:30

記者余瑞仁／專題報導

飛機上不能吸菸是眾所周知的常識，違者會被依菸害防制法開罰，甚至可能被趕下班機、錯過行程，後果嚴重。不過多數人不知道，若在飛機上吸電子煙，面臨的不只是罰款，而是違反民用航空法的刑罰。

違反民用航空法 比利時籍男子傳喚不到 變通緝犯

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桃園地方法院今年初對一名在長榮航空國際線客機上吸電子煙的卅九歲比利時籍男子，依違反民用航空法第一○二條第一項之罪判處罰金三萬元，如易服勞役以一千元折算一日，堪稱是罕見案例。

民航法第四十三之二條規定「航空器飛航中，不得使用干擾飛航或通訊之器材。前項干擾飛航或通訊器材的種類及其使用限制，由民航局公告。」因電子煙的煙霧會影響其他乘客及緊急逃生，經民航局公告列為全程禁止使用的物品之一。

民航法也規定，航空器關閉艙門並經航空器上工作人員宣布禁止使用起至開啟艙門為止，乘客都不得於航空器上使用會干擾飛航的通訊器材。

判決指出，比國男子史蒂芬於二○一九年二月十七日台灣時間晚上七點，從法國巴黎戴高樂機場搭乘長榮航空BR-88號班機飛往桃園國際機場，途中因菸癮難耐，於次日凌晨三點多，在座位吸電子煙解癮，經值勤空服人員發現後制止，於班機降落桃園機場後通報航空警察局究辦，訊後移送桃園地檢署偵辦，經檢察官依違反民用航空法起訴。

被捕後有悔意 判罰金3萬元

桃園地院審理時，因史蒂芬已離境，多次傳喚不到，一度發布通緝，去年間合議庭檢視案件，認為他被捕後自白並深感懊悔，適用簡易判決處刑，裁定由受命法官依程序審理判決，今年初將史蒂芬依違反民航法第四十三之二條及同法第一○二條第一項之罪判處刑罰。

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