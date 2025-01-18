9成壯世代願自然死 自費諮商擋路

插管、壓胸及心肺復甦術等這種「死亡套餐」可能讓病人多維持三、五天生命，但讓病人忍受不必要的痛苦。（資料照）

2025/01/18 05:30

預立醫療註記不到1％ 需自費逾3000元諮商成障礙

〔記者邱芷柔／台北報導〕民團最新調查顯示，五十歲以上有九成民眾認同自然死，儘管民眾認同理念，但衛福部統計，目前全台完成「預立醫療決定意願註記（AD）」者僅約九．五萬人，占成年人口不到一％，簽署AD前需自費逾三千元進行「預立醫療照護諮商（ACP），被視為推動障礙。衛福部長邱泰源表示，諮商費讓民眾裹足不前，一定要擴大諮商補助，會請健保署持續推動並擴大這項計劃，讓更多人受益，落實善終目標。

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衛福部：擴大諮商補助

蓮花基金會在去年六月至八月期間，針對五十歲以上壯年族群進行市話隨機抽樣和網路問卷調查，共收集三二一七筆有效樣本，昨天公布調查結果顯示，有九十％民眾認同「自然死」理念。

超高齡社會 重視善終

基金會董事長、台大醫院精神醫學部醫師黃宗正指出，國人平均壽命已達八十歲，但「健康餘命」為七十三歲，相當最後的七、八年往往是在病痛中度過。隨著台灣進入超高齡社會，每五個人就有一個是六十五歲以上長者，善終議題更顯重要。

黃宗正指出，調查顯示九成受訪者認同「自然死」理念，不過實際行動卻明顯不足，只有十五％的人完成DNR（不施行心肺復甦術）註記，AD簽署率更低，原因包括對簽署內容不夠了解、家屬不願配合及諮詢費用等問題。

「死亡套餐」 病患忍受痛苦

邱泰源指出，如果未預立醫療決定，一旦緊急狀況發生，醫療處置包括插管、壓胸及心肺復甦術等，儘管病況已經非常嚴重，醫療科技仍能延續病人心跳和呼吸，將其送往加護病房，這種「死亡套餐」可能讓病人多維持三、五天，但所耗費的醫療資源將超過卅萬、五十萬，只是延長死亡過程，病人忍受不必要的痛苦，更會排擠其他急症資源。

邱泰源表示，簽署AD前需自費進行諮商，諮商必須動員大量人力與資源，每案成本約三千至三千五百元，導致民眾裹足不前；去年七月起，衛福部針對末期病患等四大類對象，將諮商納入健保給付，成功帶動簽署人數成長。他強調，補助諮商是健康投資，對健保花費不高，但能夠節省大量醫療資源，且落實善終，會請健保署繼續推動並擴大補助計劃。

根據衛福部統計，今年已有一一一六人預立醫療決定、累計有九萬五○九七人，以六十到六十九歲族群簽署占比最高。

蓮花基金會昨公布「晚美人生大調查」報告，基金會董事長、台大醫院精神醫學部醫師黃宗正（左5）指出，調查顯示，雖然9成受訪者認同「自然死」的理念，實際行動卻明顯不足。 （記者邱芷柔攝）

衛福部長邱泰源昨日直言，理想上ACP一定要擴大補助對象，最好是讓全民都能參與，會請健保署持續推動並擴大這項計劃，讓更多人受益，落實善終目標。 （記者邱芷柔攝）

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