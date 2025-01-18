嘉169縣道施工 將短暫開放通行

嘉義縣政府研擬在台十八線與一六九縣道路口增設分流措施。（記者王善嬿攝）

2025/01/18 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣道一六九線是阿里山觀光重要道路，因路幅狹窄、易受颱風豪雨毀損，縣府獲交通部公路局補助，共斥資六．一二億元辦理改善計畫，包括興建五座明隧道、強化道路基礎結構，提升路段穩定性，施工期間，原定全線封閉至二月廿八日，因農曆春節將至等因素，經地方反映後，元月廿五日至二月十六日短暫開放通行；至於封閉期間，用路人可改走替代道路巴沙娜至十字部落聯絡道。

25日至2月16日 供用路人出入

縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳等人日前現勘嘉一六九縣道施工路段，高瑞芳反映說，農曆春節、阿里山鄉運動會將至，包含達邦、里佳、樂野、石棹地區居民有出入、載運農貨需求，希望施工路段短暫開放通行，及分流阿里山至奮起湖路段車流。

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縣府建設處長郭良江表示，嘉一六九縣道改善計畫，施作範圍包括廿七至卅一公里共五處易致災路段，興建長約五百公尺、五座明隧道，強化道路基礎結構，有效防護落石，採「半半施工」確保交通順暢；廿八公里二七五公尺處因有倒懸岩塊特殊施工需求，原定全線封閉至二月廿八日，順應民意，元月廿五日至二月十六日短暫開放通行。

郭良江說，為改善道路寬度不足，車輛會車、轉彎困難，嘉一六九縣道奮起湖至石棹段（十七公里二○○公尺至廿一公里八五○公尺）將拓寬、建立環狀道路，共改善八個路段；一六九縣道及台十八線交叉路口，擬增加左右轉車道，緩解交通壅塞。

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