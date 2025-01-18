嘉義輕軌藍線 交通部：縣市自籌開發

2025/01/18 05:30

嘉縣180億、嘉市68億 黃敏惠說不合理 縣府建議中央全責處理

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義市向中央爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫（輕軌藍線）」，路線行經嘉義縣、市，可行性研究評估報告送交通部審議，交通部近日函文請縣、市政府各自籌負擔一八○億元及六十八億元開發經費。嘉義市長黃敏惠昨天疾呼不公平不合理，「希望中央趕快兌現承諾」；嘉義縣府建設處建議由中央全責辦理。

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長15.06公里 規劃13座車站

市府表示，輕軌藍線可行性評估報告，由交通部補助及市府自籌經費辦理完成，路線規劃起點為台鐵嘉義站，經自由路、世賢路及高鐵大道至高鐵嘉義站，路線全長約一五．○六公里，規劃十三座車站，含高架車站十座，平面車站三座及一座機廠，路線以高架建置為主，高架段長約一○．六公里。嘉縣部分原規劃至嘉縣府，地方建議延伸至嘉義長庚醫院或朴子。

前晚市府交通處長許啟明在媒體年終餐會說明輕軌最新進度。他指出，交通部去年第一次審查時，提出多達一○四條意見，經市府逐一回覆後，最近一次審查結果，本月三日回覆市府只剩一條意見即財務狀況，嘉市須負擔六十八億元開發經費，嘉縣須負擔一八○億元。

許啟明說，一九九九年鐵道局完成嘉義輕軌可行性評估報告，待BRT運量達到目標運量再蓋輕軌，目前BRT年運量一二○至一三○萬人次已達目標運量，行政院二○○五年核定同意鐵道局評估報告蓋輕軌。

黃敏惠在餐會上高唱「真心換絕情」自況心境，向中央表達不公平不合理。黃敏惠昨再度表達她對嘉市恐被邊緣化的憂心時說，嘉義地區已有台鐵、高鐵、林鐵和糖鐵，輕軌再加進來，就有五種軌道對地區整體發展會有很大幫助，請中央把輕軌還給嘉義，讓軌道運輸路網更完整，這不是中央政府該做的嗎？

縣府建設處表示，未收到交通部或市府對於審查結果函文，縣府對嘉義軌道建設樂觀其成，但建設經費龐大、未來營運問題都必須審慎評估，建議由中央全責辦理。

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