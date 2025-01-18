麥寮社教園區走春 欣賞特色表演

麥寮社教園區大年初一至初三將辦新春活動，公所歡迎民眾同樂。（記者李文德攝）

2025/01/18 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕迎接新春，麥寮鄉公所春節大年初一（廿九日）至初三（卅一日）在麥寮社教園區舉辦新春系列活動，為甫啟用的園區注入新生命。公所表示，三天共有三大主題特色表演，更有摸彩及特色市集等，要讓返家鄉親新春嗨一下。

麥寮社教園區八公頃左右，因鄰近台六一線西濱快速道路，位在都市發展中心，極具地利之便，二○二二年完工後因營運計畫卡關未能啟用，遭民眾譏為「蚊子館」。直至去年公所再將其更新重新打造，現園區內生活美學館、圖書館設備已齊全，將於廿一日正式啟用。

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鄉長許忠富說，新春園區啟用後大年初一至初三將辦新春活動，三天分為民俗藝陣、多元文化、親子同樂主題，更邀請國寶級娘傘大師呂柏達演出，更開放娘傘體驗。會場中更有逾卅家胖卡餐車及特色市集，讓遊客多一走春景點。

公所表示，新春期間社教園區圖書館大年初一起開放，AR互動攝影台、貝殼彩繪藝術、藝術創作臺、兒童學習暨閱覽區等新穎設備，讓大人小孩同樂。

許忠富表示，園區將率先注入藝文氣息，十八日起美學館一至三樓分別有五十三位雲林工藝師舉辦五湖四海宴、麥寮攝影展及在地民眾、畫家繪畫展，為園區啟用打頭陣。

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