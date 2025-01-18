土庫寒冬送暖 物資捐贈低收入戶

雲林土庫鎮公所寒冬送暖活動已舉辦逾20年，昨天公所總動員將物資送到車上。（記者李文德攝）

2025/01/18 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕歲末寒冬各地送溫情，雲林縣土庫鎮公所昨舉辦物資捐贈活動，卅八家企業捐出物資由公所配送給鎮內二○六家低收入戶。鎮長陳特凱更於會中公布今年社福措施，如低收、中低收入戶喪葬補助、一歲新生兒一萬生日禮金已上路，將持續關注鎮內相關福利，造福鎮民。

土庫鎮公所表示，二○○三年由公所發起寒冬送暖，各界紛紛響應捐贈物資，現成為一年一例的優良傳統，今年多達卅八家企業、廟宇響應，創下歷年之最。

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昨天陳特凱、鎮代會主席王錦文、縣府社會處長林文志等人，將物資一袋袋運到三輛貨車上，僅用半天時間，就把物資送到府。陳特凱指出，如有剩餘物資將優先給中低收入戶及邊緣戶。

此外陳特凱更在活動中宣布，鎮內今年有兩大福利措施已在一月上路，如低收、中低收入戶喪葬補助津貼，公所自籌廿萬，低收得申請每戶一萬元、中低收則有五千元，現已一人申請。

陳特凱更說，因應縣府「萬寶龍生育津貼」去年土庫新生兒共二五七名，為將人留下，特別設立「一歲生日禮金」，父母其中一人、新生兒設籍土庫滿一年即可申請一萬元，直至十七日前符合資格共有五名，且尚未申請，未來將持續關注鎮內福利，打造幸福土庫。

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