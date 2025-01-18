為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    土庫寒冬送暖 物資捐贈低收入戶

    雲林土庫鎮公所寒冬送暖活動已舉辦逾20年，昨天公所總動員將物資送到車上。（記者李文德攝）

    雲林土庫鎮公所寒冬送暖活動已舉辦逾20年，昨天公所總動員將物資送到車上。（記者李文德攝）

    2025/01/18 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕歲末寒冬各地送溫情，雲林縣土庫鎮公所昨舉辦物資捐贈活動，卅八家企業捐出物資由公所配送給鎮內二○六家低收入戶。鎮長陳特凱更於會中公布今年社福措施，如低收、中低收入戶喪葬補助、一歲新生兒一萬生日禮金已上路，將持續關注鎮內相關福利，造福鎮民。

    土庫鎮公所表示，二○○三年由公所發起寒冬送暖，各界紛紛響應捐贈物資，現成為一年一例的優良傳統，今年多達卅八家企業、廟宇響應，創下歷年之最。

    昨天陳特凱、鎮代會主席王錦文、縣府社會處長林文志等人，將物資一袋袋運到三輛貨車上，僅用半天時間，就把物資送到府。陳特凱指出，如有剩餘物資將優先給中低收入戶及邊緣戶。

    此外陳特凱更在活動中宣布，鎮內今年有兩大福利措施已在一月上路，如低收、中低收入戶喪葬補助津貼，公所自籌廿萬，低收得申請每戶一萬元、中低收則有五千元，現已一人申請。

    陳特凱更說，因應縣府「萬寶龍生育津貼」去年土庫新生兒共二五七名，為將人留下，特別設立「一歲生日禮金」，父母其中一人、新生兒設籍土庫滿一年即可申請一萬元，直至十七日前符合資格共有五名，且尚未申請，未來將持續關注鎮內福利，打造幸福土庫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播