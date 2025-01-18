草嶺石壁櫻花季 大年初一登場

古坑草嶺櫻花季大年初一登場，草嶺青山坪農場內各品種櫻花陸續開花，春節連假是最佳賞花期。（記者黃淑莉攝）

2025/01/18 05:30

從29日持續至3月2日 面積18公頃共計上萬株

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣古坑鄉草嶺石壁櫻花季將於農曆春節大年初一登場，從一月廿九日將持續至三月二日，草嶺石壁櫻花面積有十八公頃共計上萬株，品種多達廿一種，農曆過年假期開始進人最佳賞花期，公所規劃有賞花接駁車可以多利用。

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春節開始進人最佳賞花期

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，草嶺石壁山區的櫻花品種有寒櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、白花山櫻、三色櫻及紅粉佳人等品種，從草嶺公路縣道一四九甲線、石壁的產業道沿路兩旁都櫻花外，主要賞櫻區有兩處，春節期間在青山坪農場，春節後盛開的九芎神木及美人谷，尤其從蘇家農場到九芎神木約兩公里的櫻花大道，盛開時宛如置身在粉紅花廊中。

雲林縣長張麗善指出，草嶺青山坪農場的櫻花現已陸續開花，預計月底會盛開，春節連假很適合全家同遊，九芎神木及美人谷區花期大均在二月左右，邀請大家來草嶺石壁漫步在竹林中賞櫻。

古坑鄉長林慧如說，草嶺石壁是全國賞櫻區中路程最近、最便捷，櫻花季期間也有山村市集，展售在地特色農產品，有咖啡、茶葉、當季蔬果等。

特定路段交管 公所規劃接駁車

交通工務局長汪令堯表示，為讓遊客能開心輕鬆賞花，櫻花季期間縣府協調警力協助疏導及交通管制，也委託古坑公所規畫賞花接駁專車，一月廿九日至三月二日提供草嶺第一停車場往返青山坪農場的單線接駁服務，二月八日後增加兩線接駁路線，分別由草嶺第一停車場與第二停車場往返九芎神木賞花區，接駁車各路線收費五十元，六十五歲以上、身高未滿一二○公分兒童、身心障礙者等免費。

古坑鄉公所表示，櫻花季期間特定路段實施交管，包括草嶺隧道入口到青山坪農場因工程施工道路管制、四○號農路道路中斷禁止通行、九芎神木賞櫻改為徒步區；東碧山莊到九芎神木、五元二角、雲嶺之丘沿線及蘇家農場到九芎神木區禁止路邊停車。

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