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    民眾指定搭乘 蔡勝澤獲「愛心服務獎」

    新營客運駕駛蔡勝澤獲選優良駕駛「愛心服務獎」，而且也是第二次獲得優良駕駛。（記者洪瑞琴攝）

    新營客運駕駛蔡勝澤獲選優良駕駛「愛心服務獎」，而且也是第二次獲得優良駕駛。（記者洪瑞琴攝）

    2025/01/18 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府昨日表揚優良駕駛，新營客運駕駛蔡勝澤獲頒「愛心服務獎」，而且是第二次獲得優良駕駛，體貼服務獲得乘客讚賞，甚至還有民眾指定搭他的公車。

    蔡勝澤經常服務輪椅族，累計已達百餘次，操作設備熟練細心外，更會主動進一步詢問下車站點或需特別協助事項，遇到年長者或行動不便人士，雖沒有搭乘輪椅，也會主動降低車身並協助其上下車，記住乘客要下車的站點主動停靠。

    有趣的是，起初是因為有乘客致電客運公司詢問詳細內部排班，接線人員不明所以，一問之下原來是想指定蔡駕駛的班次搭乘，才逐漸發現他的貼心服務有口皆碑。

    蔡勝澤說，從事公車駕駛已有六年多，因搬重物而從貨運轉行，後續找到這份一樣是開大車且穩定又能與人互動的工作，讓他感到非常充實，「安全和用心才是這份工作的核心，也是我最大的成就感來源」。

    他印象深刻的是，曾有一位外國乘客搭錯車從關子嶺坐到高鐵站而焦急迷路。當下耐心引導他轉乘而順利回到嘉義的住宿地點。這樣的經歷，體會到「駕駛工作不只是載客，更是一種貼心的服務」。

    昨日南市公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮，由副市長葉澤山代表頒獎肯定駕駛及業者的貢獻，共表揚廿名優良駕駛和十三家績優業者，期勉成為南市優質公共運輸的典範。

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