美國賽車節 40位好手展現飄移特技

賽車好手在場上飄移交流，相互追逐、測滑，過程刺激。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/18 05:30

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕台南首見的「美國賽車節 IN TAINAN」活動今起在高鐵站區登場，為期兩天，逾四十位世界頂尖的「飄移」好手齊聚，接力展現精湛甩尾特技，昨天場地測試，相互競速追逐，且不斷測滑、打轉，燒胎煙霧四起，過程刺激，光是事前演練，已讓人看得血脈賁張。

美日等多國賽車手 今明在高鐵站區競技

活動在大台南會展中心旁舉行，競技場域、安全圍籬，以及觀眾席等都已經搭設完成，準備就緒；除「Hollywood」賽道區外，也規劃聚集知名品牌企業，以及汽機車、改裝與相關部品的「淘金鎮」廠商區，還有盡情享受美食的「自由女神」餐點區。

請繼續往下閱讀...

另外，今天晚間還有Parking Night的街頭車聚，十九日則是聯合車聚，復刻美式文化，營造自由、多元、熱血的現場氛圍，讓玩家們交流經驗、分享樂趣。

主辦單位台灣極限賽車運動發展協會，昨天邀請來自美國、芬蘭、巴西、立陶宛，以及日本等地的世界好手一起亮相，都是當今業界的傳奇人物，並實地下場交流，也為活動熱鬧造勢。

市府副秘書長尤天厚致贈外籍好手美味的蝦餅，代表台南鄉親熱情迎賓，他強調，有別於一些人刻意到馬路上亂飆，影響交通，正規的飄移賽事，在對的場地進行，其實是安全、正向的運動。

選手們昨天也依序進場測試，尖銳的剎車聲，以及揚起的煙霧，格外引起矚目；觀看台灣飄移錦標賽，站票單日三百元、雙日五百元，座位票則單日九百元、雙日一千五百元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法