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    首頁　>　生活

    情人節助脫單 蘆竹、八德辦聯誼

    2025/01/18 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府規劃二月十四日西洋情人節四場特色活動，陪伴民眾浪漫過節，其中，蘆竹、八德區公所都舉辦單身未婚男女聯誼活動，希望在精心營造的輕鬆歡樂氣氛下，幫助報名參加者「脫單」。

    蘆竹公所當晚六點卅分在大古山古福窯烤披薩義式餐廳，舉辦「炫YA農遊季情人節單身聯誼」，歡迎符合年齡廿九到四十七歲、大專以上畢業學歷、有穩定工作等條件的未婚男女，即起到二月十日網路報名（https://forms.gle/VTSgADPXwrbZZuCGA），須繳保證金五百元，活動結束後全額退還，參加者有機會摸彩帶回價值一萬元的金戒指，活動接駁車當天傍晚五點起在桃園機場捷運A10山鼻站出發往會場。

    蘆竹公所將邀藝人現場演唱、燈區絢爛燈光，還將安排互動遊戲，讓初次見面的單身未婚男女，能在愉快氛圍中迅速熱絡起來，創造進一步互相了解、甚至配對交往的機會。

    另，八德區公所「浪漫情人節邂逅八德」，預計情人節當天在八德埤塘生態公園進行，即起到二月七日電洽373-1166報名，額滿為止。

    平鎮舉辦音樂會 發放五百張摸彩券

    平鎮區公所情人節當晚六點半，在乙未保台紀念公園的半月水池區廣場，舉辦「台灣燈會在桃園情人節音樂會」，安排演唱、光雕表演及應景「愛的小語告白宣言」，發放五百張摸彩券，將送出情人節套餐等好禮。

    大園情歌演唱 情侶打卡贈限量小禮

    大園區公所同一天晚間七點，在華興池生態公園舉辦「戀戀情人節」活動，安排街頭藝人演唱情歌，邀請情侶到場打卡獲贈甜蜜小禮，限量一百份。

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