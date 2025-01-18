消防楷模、績優義消、志工 40人獲表揚

桃園市長張善政出席消防節活動，會後與消防隊員們合影留念。（記者謝武雄攝）

2025/01/18 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府消防局昨在八德區的防災教育館舉辦一一九消防節慶祝大會，表揚消防工作楷模、績優義消人員、績優消防志工共四十人，其中，龍潭消防分隊隊員尤詩妤是高級救護技術員，做每件事情都很認真，曾上過桃園消防月曆模特兒，當時每天重訓、運動，就是為了將消防人員最美好的一面呈現給民眾。

尤詩妤四年來OHCA（到院前無生命徵象）急救成功人數達十二人，多次參加國內外比賽都獲佳績，曾獲內政部消防署二○二一年消防績優救護人員「特殊績優團隊」第一名殊榮。

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桃園市消防協會顧問藍淑娟個人經營事業有成，還出錢出力回饋社會，推動防火教育宣導工作不遺餘力，二○二二年獲得全國好人好事代表表揚， 同年出資購買兩輛沐浴車給市府照顧長照病患，去年七月捐贈一輛救護車給桃園消防分隊用於救護勤務。

市長張善政昨出席頒獎給四十位消防楷模、績優義消、績優消防志工等，感謝全體打火弟兄姊妹與志工，全年全天候不中斷的付出，守護市民安全。

消防局長龔永信表示，全市人口數達二三三萬，為維護市民生命財產安全，打造宜居城市，該局逐年充實消防人力、精進救災技能、優化裝備器材，包括打造首輛後勤照護車、建置無人機分隊等。

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