罷免藍委 增蘆竹、桃園、龜山連署站

桃園市公民團體罷免桃市藍委，這週四再新增蘆竹區安康骨科診所旁空地作連署固定站。（聯合罷免團隊提供）

2025/01/18 05:30

有民眾自掏腰包雇用卡車 今天至下週三行駛全市 穿梭各站宣傳

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體反彈立法院國民黨團惡修法律、要亂刪亂凍中央政府今年度總預算，而發起「光復桃園，六區全罷」連署罷免立委行動，陸續在蘆竹、桃園、龜山等區新增連署站，且有兩台LED卡車同步穿梭各站宣傳，助長罷免藍委聲量。

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凍結預算的理由都荒謬至極

聯合罷免團隊發起人之一、牧師陳曉煒昨說，國民黨立委所提刪除、凍結預算的理由都荒謬至極，例如立委魯明哲因太多人買書而凍結文化幣經費，還指文化幣沒有實質幫助藝文產業；立委牛煦庭以教育部發生性平事件而把性平預算刪減剩三千元；立委涂權吉無視人民醫療風險，要放寬麻醉專業；立委萬美玲、呂玉玲、邱若華視若無睹地放任同黨立委亂砍預算，殘害人民福利，如此不適任，也不傾聽民意的立委，必須罷免。

通過或想通過的 盡是傾中法案

陳曉煒表示，有民眾自掏腰包雇用卡車，像去年「冬季青鳥在台北」出現的追星人集資卡車一樣，今天至下週三行駛全市，配合各地收連署書的地點、時間稍作停留，規劃播放「人民有權，還我罷免權」、「退回三惡法，實質審查」等口號。

目前固定的罷免連署站有蘆竹區南崁多加教會、安康骨科診所旁空地、龜山區成大工商地產、觀音區中山路二段五九五號、中壢區愛麵子美食館、龍潭區中正路三林段二六○號，下週一於桃園區新埔十街廿八號、下週二於龜山區上野屋日式料理增設固定站。

安康骨科診所旁空地地主說，國民黨、民眾黨在立法院通過或想通過的法案，都非以民生利益優先，盡是傾中法案，他「做對的事」，將空地借給公民團體作罷免連署站。

不適任也不傾聽民意 必須罷免

聯合罷免團隊成立小蜜蜂「陸戰隊」收連署書，今天上午八至十點在龍潭傳統市場、九至十二點在八德區中路街和福國北街口、十至十二點在中壢區青埔文興公園、上午九點至下午一點半在龜山區公所旁中山天幕廣場、下午一至三點在新屋區兒七公園與楊梅區頭重溪柚子公園。

明天上午八至十二點在桃園區新永和市場、下午二至五點在桃園區風禾公園，下午一至三點在大園區三和路五號與楊梅新梅兒童公園、下午二至四點龍潭運動公園扶輪亭、下午二點半至五點半在大園區華興池生態埤塘公園階梯廣場。民眾可上網（https：//linktr.ee/taoyuan6）查詢罷免資訊。

下週二於龜山區的上野屋日式料理增設連署固定站。（聯合罷免團隊提供）

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