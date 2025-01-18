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    首頁　>　生活

    虐貓致死 惡男最高罰百萬

    2025/01/18 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕中部地區出現至少八隻流浪貓疑遭拔指甲、拔牙及斷掌，台灣動物共生聯盟統計有三隻貓遭凌虐致死，送養人「愛媽」前往台中市府抗議動保處及警方未即時收容帶走貓咪，導致貓咪陸續受害，台中市動物保護防疫處長林儒良強調，虐待動物致死最高可處一百萬元罰鍰，農曆過年前將對涉案李男進行動保法行政裁處。

    領養12隻 虐死3隻

    「動保處失職未沒入，輕縱虐貓嫌犯」，台灣浪愛不流浪關懷動物協會理事長林義智、台灣樹人會秘書長潘翰疆等人，昨天與愛貓人士集結在市府廣場抗議，居住西屯區李男領養高達十二隻貓，貓咪陸續遭虐導致指甲全數脫落化膿、犬齒斷裂、腿部錯位骨折重傷，還有貓咪遭棍棒毆打致死，動保處長林儒良在警方保護下接受陳情書，對話場面一度激烈。

    動保處︰農曆年前行政懲處

    送養人「愛媽」說，李男看起來就是愛貓人士，沒想到貓咪指甲全部拔剪見底發炎流膿，「有三隻是被拔除的，當下有多痛苦」，舌頭被利器切割右側分裂成兩邊，警方協助到訪，卻發現早已人去樓空。

    動保人士抗議稽查員未收留受害貓咪，也未進行虐貓現場採證，讓李男帶貓逃回新竹，後續經台中市議員黃守達等人協助，救回骨折不良於行的貓咪。

    林儒良強調，李男虐傷貓咪，甚或故意傷害致死，違反動保法事證明確，去年十二月三十日強制禁止飼養動物，並將在農曆過年前進行行政懲處，虐待動物致死最高可處一百萬元罰鍰。

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