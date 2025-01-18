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    台中小黃公車 「麗水龍津線」最夯

    台中市的小黃公車是偏遠地區民眾重要的大眾運輸系統，目前有二十六條路線。（市府提供）

    台中市的小黃公車是偏遠地區民眾重要的大眾運輸系統，目前有二十六條路線。（市府提供）

    2025/01/18 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的小黃公車已成為偏遠地區民眾重要的大眾運輸系統，目前有二十六條路線，交通局表示，今年度雖尚未決定是否會再增加路線，但將盤點每一條小黃公車的路線，是否發揮最大值，例如龍井線部份，有很多長輩要至老人活動中心活動，但小黃公車最終點卻與老人活動中心差一站，將跟委外業者協調是否終點站選在老人活動中心。

    對此，市議員張家銨表示，台中市偏遠行政區很多路非常狹小，一般公車根本無法進入，希望市府能繼續建置小黃公車，服務偏鄉民眾。

    偏遠地區受歡迎 前五大出爐

    交通局自二○一七年起推動小黃公車服務，以計程車代替公車深入偏鄉巷弄，至去年底已有二十六條路線，發車超過二十六萬班次，今年編列三千多萬，仍維持全程免費搭乘、部分路段隨招隨停的彈性服務。

    交通局統計去年度各路線載客量，第一名是黃一一路麗水龍津線，共五二七七人次，此路線行駛於龍井區，其次為黃二五路九德溪尾線，這是首條串聯捷運場站的小黃公車路線，提供烏日溪尾里、九德里等居民直達台中捷運場站，去年度共計四九四三人次搭乘，第三至五名為是黃一二路大甲大安線，共四八一三人次搭乘、黃一五路沙鹿水裡社線，四四三四人次搭乘、黃一三路客庄菁埔線，四○九二人次搭乘。

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