爭取輝達落腳 盧秀燕︰台中最適當

2025/01/18 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳風靡全台，他前日抵台中市出席封測大廠矽品精密潭科廠啟用，媒體記者詢問是否有機會到台中設廠？黃回答「當然有啊！」，對此，台中市長盧秀燕十七日表示，包括輝達在內的科技公司，台中市會極力爭取。

地理位置適中 海空交通便利

盧秀燕昨日受訪表示，台中市半導體跟晶圓產業非常完整，有美光、台積電、鴻海、友達、矽品等大廠，AI產業落腳台中最適當，據了解，輝達營運總部、運算中心跟研發中心，都打算設在台灣，各縣市都在極力爭取，台中地理位置適中，人才濟濟，有海港空港交通便利，天氣適宜，市府會極力爭取。

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另外，黃仁勳到逢甲夜市欲品嘗小吃，熱情粉絲包圍，讓他寸步難行，只好失望離開，一口美食都沒吃。盧秀燕表示，大家很喜歡黃仁勳，但愛他也要保持距離，讓他能自在遊台中。

中科管理局指出，台中園區擴建二期正在進行土地協議價購，幾乎已經完成價購，今年第一季交地給台積電。

台中市府經發局指出，根據經濟部投資台灣事務所資料，至今年一月三日，台中廠商高達三三二家，居六都第一，其中，台灣最大外商「美光」，在台中設置最大研發生產基地；德商艾納康、艾司摩爾（ASML）、博世（Bosch）集團，均於台中設立營運總部及辦公室；愛爾蘭商「速聯集團」投資百億建新廠；德商西門子歌美颯也啟用台中港機艙廠新廠。

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