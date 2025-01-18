黃仁勳逛不了逢甲夜市 盧秀燕挨批無心爭取設廠

爭看黃仁勳的人潮太多，人群在馬路亂竄，相當危險。 （記者蔡淑媛攝）

2025/01/18 05:30

盧喊「逢甲夜市一出誰與爭鋒」 議員︰出一張嘴 市府︰不宜介入私人行程

〔記者蔡淑媛／台中報導〕各縣市爭取輝達（NVIDIA）設海外總部，台中市長盧秀燕甚至曾喊出「逢甲夜市一出誰與爭鋒」，前晚輝達執行長黃仁勳到逢甲夜市逛街，被大批人潮團團包圍，場面混亂，沒吃一口美食就敗興而歸，被綠營議員批評盧秀燕只出一張嘴，根本無心爭取設廠，對此，副市長鄭照新回應，這是黃的私人行程，市府不宜過度介入。

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粉絲包圍 黃沒吃一口美食離開

黃仁勳前日參加矽品精密潭科廠啟用揭幕活動，晚上到逢甲夜市逛街，卻被滿滿人潮包圍推擠，險象環生，甚至一度交通癱瘓，他不斷高喊大家不要推、要小心，在現場逗留約五十分鐘仍寸步難行，一口美食都沒吃到，行程即喊卡，提早離開。

議員︰凸顯市府行政能力不足

民進黨議員陳淑華指出，盧秀燕爭取AI投資落後，只會出一張嘴，就想要爭取輝達投資，還喊「台中一定是首選」、「逢甲夜市一出誰與爭鋒」，結果是黃仁勳首次到逢甲夜市，卻逛不了街，一口小吃也沒吃就被迫離開，連逛夜市都搞不定，更何況是廣度、深度配套的重大投資案？市府沒有準備，凸顯行政能力不足。

逢甲夜市︰事先無法安排路線

議員黃守達也說，盧秀燕的經濟政策只有購物節抽獎送現金，沒有任何長遠產業規劃，還想爭取輝達總部設在台中？恐怕是緣木求魚；林祈烽表示，黃仁勳此行顯現盧市府招商及立場消極，該安排的行程與控管都沒做，只出一張嘴，其實無心爭取。

逢甲夜市表示，這是黃仁勳的私人行程，事先無法知道、無溝通管道、無法安排路線，全體動員盡力了；逢甲商圈主委王朝藝說，下次加派人力，確定動線及定點吃小吃。

鄭照新回應，台中鄉親太熱情，加上這是黃仁勳的私人行程，市府不宜介入太多，但市府聽到黃仁勳接受媒體訪問說下次會再逛，未來會繼續保持聯繫，如有接到協助需求，也會全力相助。

黃仁勳逗留逢甲夜市50分鐘後，乘車離開，一口小吃也沒吃到。（記者蔡淑媛攝）

輝達執行長黃仁勳逛逢甲夜市，被大批人潮團團包圍，場面混亂。 （記者蔡淑媛攝）

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