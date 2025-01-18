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    《屏東》屏東藝術節、音樂節接力登場 門票1/20開賣

    《風琴．繁響─尚．吉優的音樂色彩》于爾根．坤薩瓦管風琴音樂會。（屏東縣政府提供）

    《風琴．繁響─尚．吉優的音樂色彩》于爾根．坤薩瓦管風琴音樂會。（屏東縣政府提供）

    2025/01/18 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東上半年度藝文盛事「春風調戲藝術節」、「屏東演藝廳管風琴音樂節」將於三至六月接力登場，集結戲劇、舞蹈與管風琴多元饗宴，門票於本月二十日全面啟售。

    屏東縣政府文化處表示，屏東藝文新品牌「春風調戲藝術節」，將探索戲劇的無限可能，由ＦＯＣＡＳＡ馬戲團、小事製作、闖劇場、行行製作、秀琴歌劇團等團隊演出，從馬戲、舞劇到傳統戲曲，包羅萬象，一次滿足觀眾的戲劇魂。此外，更有打破劇場空間的三場沉浸式演出，由紅鼻子馬戲團、嚐劇場、太鼓踏舞團，在縣民公園、屏菸1936文化基地等場域，以非典型的展演方式，和觀眾近距離互動。

    「屏東演藝廳管風琴音樂節」首場為德國管風琴大師于爾根．坤薩瓦的《風琴．繁響—尚．吉優的音樂色彩》音樂會，以此向法國管風琴巨擘尚．吉優致敬，于爾根．坤薩瓦被譽為當今德國最優秀的管風琴演奏家之一，無懈可擊的技巧將讓樂迷一飽耳福。

    另外，適逢巴赫三百四十週年誕辰，旅德台灣知名管風琴家林麗卿將帶來「穿越時空的管風琴之旅」，精選巴洛克至浪漫派時期的經典曲目，讓人感受管風琴千姿百態的各種風采。

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