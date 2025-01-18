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    《屏東》物資銀行再升級 屏縣啟用倉儲中心

    佔地百坪、設在屏東縣農會麟洛倉庫的「幸福物資銀行倉儲中心」昨天啟用。 （記者羅欣貞攝）

    佔地百坪、設在屏東縣農會麟洛倉庫的「幸福物資銀行倉儲中心」昨天啟用。 （記者羅欣貞攝）

    2025/01/18 05:30

    因應社福全人模式 擴大募集營養品、尿布、節能家電

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣物資銀行服務再升級，縣府與縣農會、高雄市慈善團體聯合總會合作設置的「幸福物資銀行倉儲中心」昨天啟用，佔地一百坪，將加強個別化弱勢照顧，從營養關注、社會參與及環境改善等三大面向，讓屏縣社會福利全人模式更加落實。

    佔地百坪 位在縣農會麟洛倉庫

    屏東縣政府二○一○年起，結合民間單位推動「物資銀行」服務，整合各界捐助資源，透過社工專業評估及倉儲物流系統，讓超過上萬個弱勢家庭獲得幫助，新冠肺炎期間，物資銀行更發揮備災防疫功能。

    屏東縣幸福物資銀行原有一處實體店面、兩處物資調度總站、十五處分站與八處社區服務站，為擴大面向，在屏東縣農會麟洛倉庫設置倉儲中心，去年底完工，昨天由縣長周春米、高雄市慈善團體聯合總會理事長陳神發、永揚消防董事長張來川、屏縣慧光圓通普賢文教基金會董事長釋圓通法師等人揭牌啟用。

    改變以往捐贈白米、麵條等模式

    周春米表示，過去捐贈以白米、麵條等需烹調的主食品居多，隨著少子化、超高齡社會來臨，部分弱勢家戶沒有煮食設備或能力、牙口退化不易吞嚥咀嚼、或因疾病、遭逢意外等因素，無力購買營養品導致營養失衡，此時調理包、罐頭、成人奶粉等即食性食品就很方便；張來川董事長也因此捐贈電鍋，讓弱勢家庭可簡單料理餐食。

    溫飽之餘 也能改善環境、參與社會

    社會處長劉美淑進一步說明，實務發現許多弱勢家戶的電器因無節能設計產生高額電費，甚至設備老舊而有引發火災風險；也有許多家戶無法常態購買清潔用品或生理消耗用品，導致生活環境較為雜亂，未來倉儲中心將擴大募集營養品、尿布、節能家電、文化場館、體育賽事、表演活動門票等，讓弱勢家庭不再只是獲得溫飽，更能在接受服務的過程中改善環境、參與社會、關注健康。

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