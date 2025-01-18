《台東》新春博好彩頭 東市、關山今有拔蘿蔔

關山鎮備有7公頃白蘿蔔田，今天將開放民眾自由拔取。（記者黃明堂攝）

2025/01/18 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為增地力，台東市、關山鎮分別利用二期稻作收割後的稻田撒種蘿蔔當綠肥 ，也讓民眾拔蘿蔔。今天兩農會分別推出五公頃、七公頃拔蘿蔔活動，讓報名的民眾拔得新春好彩頭，關山下午場次是「自由拔」，未報名也能體驗。

台東地區農會承租知本有機集團栽培區約廿五公頃成立有機生態教育農場，在水稻休耕期間，利用其中五公頃土地種蘿蔔，並舉辦「拔得好彩頭」蘿蔔拔採體驗活動，讓參與者體驗蘿蔔的栽種與拔採過程，也透過食農教育，認識有機農業在促進糧食安全與生態保育方面的重要性。今天、明天預計有六百人參加拔蘿蔔。

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「關山千人蘿蔔季」迄今已邁入第十四年，關山鎮公所鼓勵農民利用二期稻收割後冬季裡作期間，除了種植油菜花外，也撒種子種蘿蔔，一方面做綠肥用、二方面可食用、三方面更可提振觀光增加農產品附加價值，為近年來台東開春最受歡迎的農村活動。

今年關山蘿蔔季壓軸活動是在今天，地點在台九線三一五．五公里處（佛緣禪寺指標處進入），上午是報名場次，下午一點開始自由拔，買一個十元的蘿蔔袋不但可拔，還有摸彩券，周邊活動吃喝玩樂多樣化讓民眾體驗，還有樂團表演。

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