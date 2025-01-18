《台東》台9線外環道 交長要求明年2月完工

交通部長陳世凱（中）昨天視察台9線拓寬計劃台東賓朗外環道工程。（公路局南區養護分局提供）

2025/01/18 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕公路局正在卑南鄉賓朗村進行台九線外環道工程，交通部長陳世凱昨天率公路局長陳文瑞、南區養護分局長陳貴芳，指示工程於明年二月如期如質完工，並強調交通建設朝「人本」施作，加強行人安全。

強調交通建設已朝「人本」施作

公路局簡報指出，台九線花東縱谷安全景觀大道計劃台東段工程逐年編列經費辦理改善，並以安全、景觀、人本、生態四大面向為計劃主軸，提昇省道公路系統使用效率、改善瓶頸路段及健全路網完整性。結合台東縣觀光產業的發展，規劃景觀道路，讓遊客能夠在花東縱谷旅程中，欣賞沿途獨特優美的自然與人文風情，深入聚落與部落享受悠閒有深度的觀光旅遊活動。

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賓朗外環道是台九線台東段拓寬計畫第三標執行工程，也是該計畫第一條新闢外環線道路，工程全長一．五公里，道路雙向各有兩車道及一慢車道，並採南北分離規劃設計。工程自去年一月開工，預定明年二月完工，未來肩負東部各地轉接往台東市區及西部高屏地區之交通重要樞紐，完工後將有效提升該路段之交通服務水準。

施工經聚落應留意住民行的安全

陳世凱對本計劃及工程執行給予肯定，並提示現今交通政策已由「車本」交通進化為「人本」交通，計劃執行除考量安全及景觀，更應注意行人安全，計劃工程拓寬路段若經過原道路旁聚落，應特別留意規劃聚落住民行人行經道路、路口的安全，夜間也可考量以照明辨識，提醒駕駛注意行人安全。

陳世凱除對施工團隊員工、外籍移工工作環境及生活起居表達關心外，也發紅包、移工加菜金，祝福施工團隊春節愉快，期許團隊能齊心共進，如期如質達成完工與通車目標。

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