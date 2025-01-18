員林「黃金帝國」將拆 國小期末考入題

2025/01/18 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣最大「廢墟」為員林市「黃金帝國」大樓，預計今年一月進入拆除。為了留下其最後身影，不但有地方企業家舉辦公益寫生比賽，而員林僑信國小期末考則出相關考題。負責出題的老師丁新得表示，希望新世代學子們能藉此了解員林的發展歷史。

員林黃金帝國一九九二年開幕，是當年彰化最大商場，後來因九二一地震被評危樓，荒廢逾廿年，直到去年才同意整合進行都市更新，將斥資廿七億重建廿二樓的住商合一大樓。日前，僑信國小舉行期末考，六年級社會科考題就針對黃金帝國發展史出題，包括「誰是彰化第一個公辦都更大樓」、「誰發起黃金帝國寫生活動」等，在網路引起熱烈討論。

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丁新得老師說，「這是認識員林歷史的最好機會」，他負責教學社會科，平時就會帶學生去員林地區踏查，黃金帝國是許多員林人的回憶，更是員林的地標，這次都更象徵都市重生，意義不凡，雖然黃金帝國對許多小學生而言並不熟，藉這這次機會教育，重新認識這棟員林最知名的建築。

臉書「大員林生活圈」版主，綽號葡萄爺爺的賴義乾表示，很訝異自己會出現在考題上，覺得老師出題很符合時事，也很貼地氣，讓新世代的學子了解，黃金帝國曾是員林的驕傲。

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