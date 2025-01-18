彰市景觀公園改造 融入「扇庫」意象

彰化景觀公園大變身，以國寶級「扇形車庫」為設計語彙，滑梯平台就可見到扇庫經典的煙囪。（記者劉曉欣攝）

2025/01/18 05:30

翻新17年遊具 加入火車元素 打造全國唯一「扇形車庫」溜滑梯

〔記者劉曉欣／彰化報導〕特色公園又增加了一處！彰化市公所在十七年前於國道高架橋下方闢建的景觀公園，原本罐頭遊具全數翻新，以國寶級的彰化「扇形車庫」為設計語彙，打造全國唯一的扇庫溜滑梯。彰化市長林世賢表示，春節連續假期不必遠遊，帶來特色公園就對了，免錢又免停車費！

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國道高架橋下 佔地達4.7公頃

林世賢表示，公園綠地是都市之肺，特色公園更是提升生活品質的指標，這次改造彰化市景觀公園，佔地面積高達四．七公頃，市公所在代表會支持下編列一千萬元經費來改造，搭配彰化市觀光旅遊最大特色的鐵道文化，讓溜滑梯變身另類的扇形車庫。

林世賢說，以彰化國寶的扇庫來融入特色遊具的設計，不只磨石子滑梯有蒸汽火車頭的圖案，滑梯的步道平台就是扇庫最經典的煙囪造型，還有「多人旋轉盤」都是向扇庫的車庫調車轉盤來致敬，許多小朋友一來玩，到處都有扇庫的鐵道密碼，馬上就發現這座溜滑梯不一樣。

磨石子滑梯有蒸汽火車頭圖案

林世賢強調，他上任六年來，改造彰化市十多座大、小公園，三民路的兒童公園在變身後，瞬間爆紅，還有許多人從台中帶小孩來玩。陸續改造金馬公園、與縣府共同合作打造延平公園，都受到親子熱烈歡迎，公園都可看到阿公、阿嬤帶孫子來玩，這也是不分年齡共融式公園的營造精神。

滑梯平台 就是經典煙囪造型

彰化市景觀公園位於國道一號、三號交會處高架路段的橋下空間，在二○○八年向交通部高速公路局認養而進行開闢，由於面積廣寬，停車便利，也成為許多彰化市民帶小孩玩耍的私房景點，如今隨著遊具全面更新，還加入許多小朋友最愛的火車元素，已吸引不少家庭帶著孩子來玩，紛紛列入春節連假的旅遊清單。

扇庫溜滑梯的磨石子滑梯有蒸汽火車頭的圖案。（記者劉曉欣攝）

「多人旋轉盤」向扇庫的車庫調車轉盤來致敬，吸引許多小朋友來玩。 （記者劉曉欣攝）

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