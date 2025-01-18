春節遊紫南宮 公路局建議南北分流

南投竹山紫南宮春節將湧現大量拜拜人潮，公路局南投工務段規劃替代道路，呼籲民眾配合行駛。（記者劉濱銓攝）

2025/01/18 05:30

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕下週六即展開春節假期，知名求財廟宇竹山紫南宮春節期間將會湧入大量拜廟走春的民眾，公路局南投工務段預估一月廿九日至二月二日（初一至初五）人車最多，建議經由國道的民眾，北上的從竹山交流道下接台三線，南下則在名間交流道下台三線從名間往竹山。另全縣唯一的草屯年貨大街廿一日到廿七日封街設攤，該街東延廿公尺全改徒步區。

春節期間號前往南宮走春求財的信眾非常多，過去大年初一到初五常大塞車，南投工務段預估紫南宮春節期間上午十一點至下午六點最容易塞車，建議民眾儘可能避開尖峰時段。

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草屯年貨大街21到27日封街開市

南投工務段疏導大年初一到初五的車流，規劃南北分流，經國道三號到紫南宮的外地民眾，從北部南下的車子，可由名間交流道下接台三線，再往名竹大橋行駛。

南部的民眾開車北上，可在竹山交流道下接台三線，往北行駛至台三線與台三丙線路口左轉行駛，切勿右轉駛入台三丙線，以免駛入當地蜿蜒道路。

除紫南宮有交通疏導措施，南投縣唯一的草屯年貨大街也將從廿一日開市，一直營業到廿七日深夜，由於草屯年貨大街是封街擺攤，即在碧山路與太平路口到碧山路與虎山路口的碧山路段封街，因此公所昨公告交通管制措施，年貨大街往東延伸廿公尺為徒步區。

下週六即展開春節假期，知名求財廟宇竹山紫南宮春節期間將會湧入大量拜廟走春的民眾。（記者劉濱銓攝）

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