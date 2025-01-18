等火車嬉鬧 學生跳下軌道撿瓶子

吉安車站第二月台有學生跳下軌道撿寶特瓶。（擷取自網路影片）

2025/01/18 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵花蓮吉安車站前天下午有國中學生在月台搭車要回家，邊走邊嬉鬧造成寶特瓶掉落軌道，學生竟跳下軌道去撿拾，幸好當時沒有列車通過。鐵路警察局花蓮分局表示，已通知學校查證身分，將請學生到案說明。

「看不懂現在的小孩，真的很危險耶！」影片中該名國中生與同學一起到吉安車站第二月台等車，穿灰色體育服的小男生從月台跳下軌道，撿起掉落軌道的寶特瓶後爬上月台，上月台後還是繼續踩瓶子發洩精力，旁邊的民眾見狀嚇一跳，叫學生別再這樣玩耍。

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校方表示，經了解現場是兩名通勤的國一學生，在月台將奶茶瓶子踢來踢去，不小心踢到軌道上，學生說「當時沒有想到那麼多，是怕軌道上有東西所以趕快下去撿，覺得很後悔」。

校長說，搭車失序的行為絕對是不對的，學校已經在第一時間通知家長，並強調「該有的懲處都會做」，晚間由家長陪同到鐵路警察局說明，盼外界不要給學生太大壓力。

鐵路警察局花蓮分局昨指出，經調閱監視器畫面及查證後，已通知校方查證行為人身分及到案說明，車站方面也將針對學生通勤重點時段，加強編排巡邏勤務，避免再有類似情況。

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