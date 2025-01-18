慈濟中繼屋、美崙組合屋 9月完工

花蓮市美崙的民孝組合屋，規劃在林園一街、東興二街口的國有財產署土地，目前在設計階段，預計9月提供給災民居住。（記者花孟璟攝）

2025/01/18 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕○四○三地震後由慈濟基金會在花蓮重慶市場旁興建大愛永久屋，去年九月動工。縣府建設處表示，永久屋預計九月落成，但因申請需求戶超過需辦理抽籤，另有卅戶將由縣府蓋紅十字會捐助的組合屋也將在九月提供災民居住。

慈濟基金會協助在花蓮市主商段土地興建大愛永久中繼屋，基地面積一千多坪坪，去年九月開工，規劃為五層樓的集合式住宅，提供一四四個房間，包括套房一一二間、雙房卅二間，最多可住三五二人，提供受災戶在重建完成之前有安居處所。

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縣府建設處表示，大愛永久屋目前工程進度十八％，正進行A、B區三樓梁柱、鋼筋施工，C區三樓牆壁、梁模組裝、水電管線施工等，預計九月十七日完工。

縣府表示，大愛中繼屋共一三○戶計三六九人表達入住需要，為照顧弱勢族群，依照低收入戶、中低收入戶、身障、獨居、單親順序排序，共一○八戶、三○五人可優先入住，房型選擇將在完工前辦理抽籤。

縣府建設處也表示，由於大愛永久屋登記入住人數超過，加上部分災民希望就近住在美崙，縣府已擇定在花蓮市美崙民孝段的國有財產署土地興建組合屋，將興建卅戶，目前還在設計階段，預計九月落成。

花蓮主商段的慈濟大愛永久屋工程進度18％，預計9月完工。（記者花孟璟攝）

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