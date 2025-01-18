父子登山迷途獲救 捐20萬供救難

馬姓父子月初在新北市及宜蘭縣交界深山迷路，宜蘭縣消防局獲報後，花12小時成功救人，父子昨天到員山消防分隊致謝並捐贈20萬元。（記者王峻祺攝）

2025/01/18 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕馬姓父子月初在新北市及宜蘭縣交界深山迷路，宜蘭縣消防局獲報後，徹夜上山救援，僅花十二小時成功救人；父子昨特地到員山消防分隊致謝並捐贈廿萬元，透露兩父子當初相擁吃樹葉待援，見救難人員抵達感動不已，「是他們一輩子的恩人」。

家住新北市的馬姓父子，一月五日自烏來山區入山，原預計十小時後自宜蘭雙連埤林道下山，未料卻在西坑林道迷路，加上糧食背包掉落溪谷，深夜緊急向外求援。員山消防分隊獲報，由分隊長吳嘉慶率隊，集結林育生、林士閔及林耿立等隊員，凌晨自福山植物園徒步入山，並根據定位座標，由吳嘉慶率先下切幾乎垂直溪谷，成功找到兩人。

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獲救的馬爸爸昨帶著十六歲兒子到員山分隊致謝，並捐贈廿萬元要作為救難基金使用。馬姓父子說，待援過程父子倆不斷相互打氣，也聽從叮囑原地待援直至獲救，真心感謝這份救命之恩「您們是人民的英雄，辛苦了！」

宜縣消防局長徐松奕說，馬姓父子獲救關鍵，在於他們自己沉著冷靜，遇到狀況及時向外求援，並願意聽從指示，才能讓救難人員快速成功定位並找到，未來會繼續善用定位系統及無人機熱像儀等科技，守護民眾生命財產安全。

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