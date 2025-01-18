涉案判刑 宜縣財局長、勞處長被拔官

2025/01/18 05:30

〔記者游明金、王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪案，包括林姿妙在內共有七名縣府官員被判刑；林姿妙已被內政部停職。對於涉案被判刑局處長，縣府昨人事調整，財稅局長盧天龍、勞工處長康立和被調任參議。新任財稅局長、勞工處長分別由參議劉富美、游宏隆接任，廿日生效。

林姿妙涉貪案有十五名被告，縣府官員占八人，除了交通處長黃志良獲判無罪。林姿妙被判十二年六個月，其餘包括秘書吳朝琴、勞工處長康立和、財稅局長盧天龍、秘書吳東原、建設處科長林志揚及龍非池等六人，均被依圖利罪判處三年至五年十月不等徒刑。

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法院判決書前天出爐，縣府昨天下午做出人事調整，財稅局長盧天龍、勞工處長康立和被調任參議；新任財稅局長、勞工處長分別由劉富美、游宏隆接任。吳東原、吳朝琴非主管職，未做調整。至於林志揚與龍非池也將調整為非主管職，目前正在辦理相關作業，等完成法定程序再行發布派令。

另，林姿妙被判刑停職後，昨晚以貴賓身分首度回縣政府參加員工尾牙；林姿妙說，她是清白的，將會上訴力拚二審無罪！非常感謝縣府同仁六年來的付出奉獻，團結合作讓宜蘭成為幸福城市。

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